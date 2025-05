Börsen Update Europa - 08.05. - FTSE Athex 20 stark +1,71 %

Der TecDAX steht bei 3.727,52 PKT und gewinnt bisher +0,96 %.

Top-Werte: AIXTRON +3,57 %, Infineon Technologies +3,40 %, Elmos Semiconductor +3,38 %

Flop-Werte: HENSOLDT -1,61 %, 1&1 -1,58 %, Siemens Healthineers -1,38 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.301,95 PKT und gewinnt bisher +0,86 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +3,40 %, ASML Holding +3,23 %, Adyen Parts Sociales +3,12 %

Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -6,59 %, Iberdrola -3,25 %, Koninklijke Ahold Delhaize -2,34 %

Der ATX steht bei 4.281,59 PKT und gewinnt bisher +1,10 %.

Top-Werte: Immofinanz +3,76 %, Raiffeisen Bank International +3,60 %, DO & CO +3,15 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,78 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -3,34 %, Oesterreichische Post -0,84 %

Der SMI steht aktuell (13:59:55) bei 12.173,37 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Logitech International +2,65 %, Partners Group Holding +2,60 %, ABB +2,24 %

Flop-Werte: Roche Holding -1,32 %, Zurich Insurance Group -1,22 %, Swiss Re -1,13 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.713,73 PKT und steigt um +0,86 %.

Top-Werte: Teleperformance +3,65 %, LEGRAND +2,66 %, Airbus +2,54 %

Flop-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -4,39 %, Renault -3,36 %, ORANGE -1,75 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.451,67 PKT und steigt um +1,17 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +3,33 %, ABB +2,24 %, Assa Abloy Registered (B) +1,77 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -5,32 %, SSAB Registered (A) -2,06 %, Tele2 (B) -1,87 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.170,00 PKT und steigt um +1,71 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,13 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,61 %, Jumbo +0,51 %

Flop-Werte: Metlen Energy & Metals -2,72 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,66 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,97 %