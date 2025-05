sdm SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

smallcapsinvestments schrieb 26.07.24, 07:51

Ich bin schon mal zufrieden, dass sich der Kurs mittlerweile stabilisiert hat. Es wird ja Geld verdient und eine Übernahme, die man - im Nachhinein gesehen und auf den jetzigen Zahlen basiert - evtl. zu teuer erworben hat, macht das Geschäftsmodell ja nicht zunichte. Ein gutes hat es, beim nächsten Mal wird man umso genauer prüfen. Gibt ja sonst wieder „Anmerkungen“ auf der HV.

Auch hat es auf der HV einen "Dämpfer" gegeben und die Sonderprüfung hat dann auch einen Grund, wohl einen persönlichen. Der liegt aber m. E. in der Vergangenheit. Da wurde etwas zu viel "versprochen" und jemand ist jetzt etwas „unter Wasser“.



CFO ist dann auch eine andere Person geworden. Nämlich die, die jetzt CFO ist, was ich begrüße.



Ein Wermutstropfen für mich ist, mit Übernahmen muss man jetzt wohl erstmal langsam machen. Nach meiner Rechnung ist da derzeit noch nicht viel Luft in den freien Mitteln und über FK wäre weiter in die Verschuldung und in die Erhöhung der Zinslast zu gehen. Daher wird man in meinen Augen erstmal die letzte Übernahme verdauen und die Umsatzentwicklung der Kölner genau beobachten, bevor man eine weitere Übernahme tätigt. Derzeit ist auch alles über den Cashflow gut abgedeckt, der CFO auf der HV, daher alles save bis die dann evtl. wieder Geld ausgeben wollen.