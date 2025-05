Aktien New York Ausblick 2 Weiter aufwärts - Trump spricht von Handels-Deal Die Aussicht auf weitere Fortschritte in US-Handelsgesprächen kommt am Donnerstag an der Wall Street gut an. Bereits zuvor hatte die Aussicht auf ein "bedeutendes" Handelsabkommen mit einem "großen und hoch angesehenen Land" für Rückenwind gesorgt. …