Dell mit schönem Umkehrmuster

Insgesamt steht bei dem Techkonzern Dell seit den Rekordständen bei 179,70 US-Dollar aus Ende Mai 2024 ein Verlust von 64 Prozent in den Büchern. Der Tiefpunkt wurde bei 66,25 US-Dollar gegen Ende März markiert und reichte bis knapp an die markante Horizontalunterstützung aus 2022 bei 61,54 US-Dollar heran. Genau dort drehte das Papier zuletzt wieder dynamisch zur Oberseite ab und bezwang vor wenigen Tagen die markante Hürde von rund 88,00 US-Dollar. Dies erlaubt es der Aktie demnächst den 50-Wochen-Durchschnitt sowie die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung in Angriff zu nehmen.

Langfristig vielversprechende Basis