Aktien Frankfurt/Gute Quartalszahlen und Zoll-Abkommen Dax will zum Rekordhoch Der Dax nähert sich am Donnerstag an einem der heißesten Tage der Berichtssaison seinem Rekordhoch von 23.476 Zählern. Quartalszahlen und Linderung im Zollstreit treiben an. Am Nachmittag fehlten dem deutschen Leitindex bei 23.372 Zählern und einem …