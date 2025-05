XTB mit sehr gut beim Broker-Vergleich von Handelsblatt und FMH bewertet (FOTO)

Berlin (ots) - Der Online-Broker XTB hat erneut eine exzellente Bewertung

erhalten: Beim Broker-Vergleich von Deutschlands größter Wirtschafts- und

Finanzzeitung Handelsblatt schnitt XTB mit der Bestnote "sehr gut" ab. "Wir

freuen uns sehr über diese Beurteilung, unterstreicht sie doch den Anspruch, den

unser Claim ausdrückt: Where your money works ", erklärt Jens Chrzanowski,

Deutschland-Chef von XTB.



Er ergänzt: "Geld kann nur gut arbeiten, wenn Anlegerinnen und Anleger genug

Möglichkeiten des Investierens zur Verfügung haben und zudem ihre Rendite und

damit ihr Kapital nicht von zu hohen Kosten unnötig reduziert werden." Bei dem

Test, den das Handelsblatt auf Basis von Daten der FMH-Finanzberatung

durchgeführt hat, standen neben dem Kriterium der Kosten auch das Angebot an

Sparplänen sowie die verfügbaren Handelsplätze im Mittelpunkt. Den Vergleich, in

deren Rahmen insgesamt 20 Anbieter geprüft wurden, schlossen sechs mit "sehr

gut" und vier mit "gut" ab. Die übrigen zehn Anbieter wurden mit "befriedigend"

bewertet. "Weit oben in dieser renommierten Bewertung zu sein, entspricht

unserer Strategie: Wir möchten uns langfristig in der Spitzengruppe der

Online-Broker in Deutschland etablieren", so Jens Chrzanowski weiter.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Stellantis N.V.! Long 8,15€ 0,67 × 13,12 Zum Produkt Short 9,53€ 0,82 × 10,72 Zum Produkt