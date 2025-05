Safe Life erwirbt HeartCert in den USA und baut die nationale Abdeckung für CPR-Training und AEDs weiter aus

STOCKHOLM und NASHVILLE, Tenn., Mai 8, 2025 /PRNewswire/ -- Safe Life, ein führender Anbieter von lebensrettenden Lösungen mit Niederlassungen in ganz Europa und Nordamerika, gibt die Übernahme von HeartCert bekannt, einem in Minnesota ansässigen Unternehmen, das sich auf automatisierte externe Defibrillatoren (AEDs), CPR- und CNA-Schulungen (State Certified Nursing Assistants) spezialisiert hat. Durch die Übernahme ist Safe Life im Mittleren Westen der USA präsent und stärkt sein Schulungsangebot, was die Präsenz der Gruppe auf dem gesamten US-Markt deutlich erhöht.

HeartCert wurde von der Krankenschwester Christina Smith und ihrem Ehemann, dem ehemaligen Feuerwehrkapitän und Rettungssanitäter Tim Smith, im Großraum der Twin Cities gegründet. Die Grundlage für das Unternehmen war immer eine starke Leidenschaft für Gemeinschaft, Sicherheit und Bildung - und ein unerschütterliches Engagement für Qualität. Diese Werte und Eigenschaften spiegeln sich sowohl in den ausgezeichneten Kundenbeziehungen wider, die das Unternehmen pflegt, als auch in der Art und Weise, wie es neue und hochqualifizierte Ausbilder anziehen konnte. HeartCert hat sich seit seiner Gründung auf mehrere Regionen in den USA ausgedehnt und bietet seine Dienstleistungen heute mit über 120 hochqualifizierten Fachleuten an.