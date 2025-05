Sitka Gold arbeitet sich zur hochgradigen Quelle des Blackjack-Goldsystems vor

Sitka Gold (TSXV: SIG; FSE: 1RF) nutzt den Vorteil eines frühen Starts in die Bohrsaison 2025 auf seinem RC Gold-Projekt im Yukon, wo das Unternehmen dieses Jahr 30.000 Meter bohren möchte. Während die meisten Wettbewerber erst beginnen, ihr Gerät zu mobilisieren, präsentiert das Unternehmen heuer schon das zweite Bohrergebnis von seiner Blackjack Lagerstätte. Die jüngste Bohrung DDRCC-25-076 („Bohrung 76“) war die mit einer Bohrtiefe von 810,8 m das tiefste Bohrloch, das jemals bei RC Gold gebohrt wurde. Die jüngste Bohrung bestätigt und erweitert die hochgradige Goldmineralisierung bei Blackjack und ergab 94,0 m mit 1,15 g/t Gold, darunter 12, 2 m mit 4,55 g/t Gold, sowie in einem separaten Abschnitt 25,0 m mit 5,04 g/t Gold, darunter 1,8 m mit 54,70 g/t Gold innerhalb von 86,4 m mit 1,65 g/t Gold.

Die starke Goldmineralisierung am Bohrlochgrund deutet darauf hin, dass sich diese hochgradige Goldzone in der Blackjack-Zone in größerer Tiefe fortsetzt. Sitkas Geologen haben inzwischen einen nach Südosten abfallenden mineralisierten Korridor definiert, in dem die Goldgehalte mit zunehmender Tiefe ansteigen, was durch die zunehmende Häufigkeit höhergradiger Goldgehalte in den kürzlich abgeschlossenen Bohrkernen bestätigt wird und darauf hindeutet, dass die Bohrungen in Richtung der Quelle dieses Goldsystems voranschreiten. In den kommenden Wochen will Sitka bis zu drei weitere Bohrgeräte in Betrieb nehmen.