UNTERNEHMEN vom 08.05.2025 - 15.15 Uhr

NEUBIBERG - Die US-Zollpolitik und der in der Folge deutlich schwächere US-Dollar machen dem Chiphersteller Infineon einen Strich durch die Jahresrechnung. Das Unternehmen senkte für das Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) seine Prognose. So dürfte der Umsatz leicht sinken, teilte Infineon am Donnerstag in Neubiberg mit. Zuvor war der Chiphersteller von einem stabilen bis leicht steigendem Umsatz ausgegangen. Noch zum Jahresauftakt hatte Infineon die Umsatzprognose wegen der damaligen Dollar-Stärke erhöht. Damals hatte das Unternehmen einen Euro/Dollar-Kurs von 1,05 angenommen.

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat im ersten Quartal die trübere Verbraucherstimmung zu spüren bekommen. Insbesondere die Konsumentensparte mit Produkten für die Körperpflege sowie Wasch- und Reinigungsmittel litt, während das Klebstoffgeschäft organisch zulegen konnte. Die in diesem Jahr ohnehin schlecht gelaufene Aktie fiel kurz nach dem Handelsauftakt um bis zu rund zweieinhalb Prozent und lag damit mit am Ende des deutschen Leitindex Dax .

ROUNDUP: US-Zölle belasten Siemens Energy nur begrenzt - Aktie auf Rekordhoch

MÜNCHEN - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy erwartet im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik aktuell nur eine begrenzte Auswirkung auf seine Geschäfte. "Ärgerlich, aber beherrschbar", kommentierte Konzernchef Christian Bruch die Zölle. Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres werden derzeit von einer direkten Belastung von bis zu einem hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag ausgegangen, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage ausführlicher Zahlen in München mit. Siemens Energy beobachte die Entwicklung aufmerksam, so Bruch.

ROUNDUP: Heidelberg Materials startet mit Zuwächsen ins Jahr

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals Heidelbergcement) hat im ersten Quartal überraschend viel verdient. "Trotz der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie einer schwierigen Wetterlage in einigen Regionen sind wir sehr gut ins Geschäftsjahr 2025 gestartet", sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg. Dabei habe das Unternehmen vor allem von einem deutlichen Wachstum im Konzerngebiet Afrika-Mittelmeerraum-Westasien profitiert. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte das im Dax notierte Unternehmen.

ROUNDUP: Puma startet schwach ins neue Jahr - Prognose bestätigt

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma ist wie erwartet schwach in das Jahr gestartet. Handelsspannungen, vorsichtige Verbraucher sowie starke Schwankungen der Wechselkurse belasteten dabei die Entwicklung. Das Großhandelsgeschäft sackte ab, insbesondere wegen der USA und China. Jedoch schnitt Puma dabei nicht so schwach ab, wie zuvor befürchtet. Zudem gab Finanzvorstand Markus Neubrand vorsichtig positive Signale für das zweite Quartal.

ROUNDUP: Lanxess bestätigt Jahresziel - aber Unsicherheit durch US-Zollpolitik

KÖLN - Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat nach dem ersten Quartal sein Gewinnziel für das Gesamtjahr bestätigt. Der im MDax gelistete Konzern verweist aber auch auf die weiterhin bestehenden geopolitischen Spannungen - wie dem Ukraine-Krieg und den Nahost-Konflikt - sowie nun auch auf die von den USA ausgelösten Zollkonflikte. Die Prognose treffe ganz klar auf erhöhte Unsicherheit, erklärte Unternehmenschef Matthias Zachert in einer Telefonkonferenz am Donnerstag. Das Bestellverhalten der Kunden ist sehr kurzfristig geworden. Für den Aktienkurs ging es am Vormittag nach unten.

ROUNDUP: AB Inbev überzeugt mit Quartalszahlen - Prognose trotz Zöllen bestätigt

LEUVEN - Der weltgrößte Brauer AB Inbev hat zum Start ins laufende Jahr eine weiterhin schwache Nachfrage nach Bier zu spüren bekommen. Der Getränkeabsatz ging im ersten Quartal um 2,2 Prozent zurück, wie der Hersteller von Marken wie Beck's, Budweiser oder Corona am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz fiel um 6,3 Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar (12,1 Mrd Euro). Organisch, also abseits von Währungseffekten sowie Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen, stand allerdings ein Plus von 1,5 Prozent zu Buche. Die Jahresprognose bestätigte der belgische Konzern. Zudem fiel das operative Ergebnis besser als erwartet aus. Die Aktie stieg in der Folge deutlich.

ROUNDUP: Aurubis auf Kurs zum Gewinnziel - Aktie legt zu

HAMBURG - Niedrigere Entgelte fürs Schmelzen von Kupferkonzentrat haben im zweiten Geschäftsquartal auf den Gewinn von Aurubis gedrückt. Zudem schlugen höhere Anlaufkosten für den neuen Standort in den USA zu Buche. Solide Geschäfte mit Schwefelsäure - ein Nebenprodukt der Kupferherstellung - sowie positive Folgen gestiegener Metallpreise konnten dies nicht komplett auffangen. An seinem Jahresausblick hält Konzernchef Toralf Haag fest.

ROUNDUP: SAF-Holland leidet weiter unter Nachfrageflaute - Aktie unter Druck

BESSENBACH - Die schwachen Trailer- und Truckmärkte haben dem Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland auch im ersten Quartal zugesetzt. Das Management um Konzernchef Alexander Geis bekräftigte am Donnerstag dennoch seine Ziele für das Gesamtjahr 2025, obwohl angesichts der aktuellen handelspolitischen und regulatorischen Unsicherheiten eine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt nur eingeschränkt möglich sei. "Wir sind zuversichtlich, die operativen Herausforderungen zu bewältigen, die sich insbesondere aus handelspolitischen Veränderungen ergeben, zu bewältigen", hieß es. An der Börse rutschte die zuletzt gut gelaufenen Aktie jedoch ab.

ROUNDUP: Softwareanbieter GFT verdient im Quartal weniger - Aktie bricht ein

STUTTGART - Der Softwareanbieter GFT Technologies hat im ersten Quartal trotz höherer Erlöse einen Gewinnrückgang verbucht. Höhere Personalkosten sowie Probleme in Großbritannien und bei Software Solutions zehrten am Ergebnis, wie das auf Software für Banken und Versicherer spezialisierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. An seinen Erwartungen für 2025 hält GFT-Chef Marco Santos jedoch faktisch fest. An der Börse wurden die Neuigkeiten dennoch mit einem Kursrutsch quittiert.

ROUNDUP: Gea verdient im Tagesgeschäft mehr als erwartet - Aktie auf Rekord

DÜSSELDORF - Der Anlagenbauer Gea Group sieht sich nach Zuwächsen zum Jahresstart auf dem Weg zu den Zielen für 2025. Auftragseingang, Umsatz und Gewinn legten zu, das operative Ergebnis sogar dank der ausgeweiteten margenstarken Dienstleistungsgeschäfte überraschend deutlich. "Auf dieser Grundlage bekräftigen wir den Ausblick für das Gesamtjahr", sagte Chef Stefan Klebert laut Mitteilung am Donnerstag in Düsseldorf. Besonders kräftig war der Auftragseingang in Nord- und Lateinamerika, aber auch im deutschsprachigen Raum und Osteuropa. In Asien ging es hingegen bergab. Die im MDax notierte Gea-Aktie legte zu.

ROUNDUP/Nach schwachem Start: Baumaschinen-Anbieter Wacker Neuson spürt Belebung

MÜNCHEN - Der Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson hat zum Jahresstart unter der noch schwachen Auftragslage gelitten. Umsatz und Gewinn brachen im Jahresvergleich deutlich ein. Doch Vorstandschef Karl Tragl berichtete bei der Zahlenvorlage am Donnerstag von einer "spürbaren Belebung der Auftragseingänge seit Jahresanfang" und hält an seinen Zielen für 2025 fest. Anleger an der Börse nahmen Kursgewinne mit.

^

Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Qiagen will an starken Jahresstart anknüpfen - Neuer Aktienrückkauf -Halbleiterzulieferer Suss wächst zum Jahresstart kräftig - Prognose bestätigt -Hella hält trotz Handelskonflikten an Jahresprognose fest -Knorr-Bremse bestätigt Ausblick - Leicht höhere Kosten für Sparprogramm -Hamborner Reit verdient wegen höherer Kosten deutlich weniger -Wegen Wirtschaftskrise: Reederei Maersk kappt Prognose für Container-Aufkommen -Versicherer Zurich legt im Schaden- und Lebensgeschäft zu -Adtran Networks verringert operativen Verlust - Umsatz zieht leicht an -Finanzchef Deissner übernimmt übergangsweise Ceconomy-Vorstandsvorsitz -Deutsche Beteiligungs AG mit Gewinnrückgang - Weiterer Aktienrückkauf -VW-Rivale Toyota warnt vor Milliardenbelastungen durch US-Zölle -AB Inbev bestätigt Prognose trotz schwacher Biernachfrage - Gewinn überzeugt -ROUNDUP: SGL Carbon startet mit Rückgängen ins Jahr - Jahresziele bestätigt -Bau der Dresdner Infineon-Fabrik im Plan

-Litauen beschließt Ausstieg aus Anti-Personenminen-Vertrag -VW dominiert deutschen E-Auto-Markt - Tesla fällt aus Top10 -Nintendo will bis März 15 Millionen Switch-2-Konsolen verkaufen -Sektkellerei Henkell Freixenet fürchtet US-Zölle

-Krebs-Convention: KI und innovative Methoden im Fokus -Nach Gewinneinbruch: Was erwartet Bosch in diesem Jahr? -Medien: Schweiz könnte doch Panzer nach Deutschland verkaufen -ROUNDUP: EU-Parlament macht Weg für mehr Wolf-Abschüsse frei -ROUNDUP/Zölle und China: Indus Holding senkt Prognose - Aktie rutscht ab -Rheinmetall strebt Satelliten-Produktion an

-ROUNDUP: Noten für Versicherungen - EuGH stärkt Check24 den Rücken -ROUNDUP/Schwaches Umfeld, Zollpolitik: SMA dämpft Erwartungen - Aktie fällt -ROUNDUP: Autobauer bekommen mehr Zeit für EU-Klimavorgaben -ROUNDUP: Ströer wächst wie erwartet und enttäuscht beim Gewinn - Aktie fällt°

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 58,10 auf Tradegate (08. Mai 2025, 15:22 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +44,45 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 58,93 Mrd.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -70,19 %/-5,15 % bedeutet.