Safe Life erwirbt AEDMAX.PL und betritt den polnischen Markt

AEDMAX.PL wurde aus der Leidenschaft für den Rettungsdienst und dem Bedürfnis heraus gegründet, ihr Wissen und ihre Erfahrung bei der Rettung von Menschenleben zu teilen. Von Anfang an konzentrierten sie sich auf zwei Grundlagen ihrer Tätigkeit: die Verfügbarkeit von Rettungsausrüstung, einschließlich AED-Defibrillatoren und Erste-Hilfe-Sets zum Stillen von Blutungen sowie Schulungen in HLW und Erster Hilfe. Wissen, Ausrüstung und Mut – das ist alles, was man braucht, um die Welt sicherer zu machen. Bis heute wurden über 25 000 AEDs ausgeliefert und über 200 000 Menschen geschult.

STOCKHOLM, 8. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Safe Life, ein führender Anbieter von lebensrettenden Lösungen mit Niederlassungen in Europa und Nordamerika, gibt die Übernahme von AEDMAX.PL (https://aedmax.pl) bekannt. Das Unternehmen ist auf dem Gebiet der automatisierten externen Defibrillatoren (AEDs), Erste-Hilfe-Ausrüstung sowie Erste-Hilfe-Ausbildung tätig und hat in Polen eine führende Marktposition inne. Die Übernahme ist die erste von Safe Life in Polen und erweitert die Marktpräsenz des Unternehmens, um seine Position als führender Anbieter auf dem europäischen AED-Markt zu stärken.

„Die Aufnahme von AEDMAX.PL in Safe Life ist eine Ehre sowie ein Privileg und markiert einen wichtigen Schritt auf unserer Expansionsreise", sagt Jimmy Eriksson, Geschäftsführer von Safe Life. „Der bisherige Erfolg von AEDMAX.PL basiert auf den Stärken der Marktposition, des Teams sowie des Produkt- und Dienstleistungsportfolios, und ich sehe fantastische Möglichkeiten, wenn wir diese mit der Plattform und dem umfassenden Know-how von Safe Life verbinden. Polen ist ein sehr großer sowie geschäftiger Markt und wir freuen uns sehr, dass AEDMAX.PL uns bei unserem Bestreben unterstützt, die lebensrettende Bereitschaft und Verfügbarkeit von Geräten in ganz Europa zu verbreiten."

AEDMAX.PL wird seine bekannten und hoch angesehenen Marken weiter betreiben und stärken, während es von der internationalen Reichweite sowie der Größe von Safe Life profitiert. Die Strategie von Safe Life besteht weiterhin in der synergetischen Kombination einer starken, vertrauenswürdigen lokalen Marktpräsenz mit einer international skalierbaren Infrastruktur.

„Ich bin begeistert, bei Safe Life mitzuarbeiten", sagt Grzegorz T. Dokurno, Mitbegründer und Vorstandsmitglied von AEDMAX.PL. „Der Weg von Safe Life war beeindruckend und ich glaube, dass wir in der Lage sein werden, zu seiner Fortsetzung beizutragen, indem wir einen noch besseren Kundenservice sowie bewährte und zuverlässige Rettungsgeräte in Polen anbieten." Michal Pyka, Mitbegründer und Vorstandsmitglied fügt hinzu: „Menschen zu befähigen, mit einem Unfall oder einem plötzlichen Herzstillstand umzugehen, war schon immer unsere Mission. Das ist bei Safe Life nicht anders. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, unsere Bemühungen auf dem polnischen Markt zu beschleunigen."

Die Übernahme ist eine Fortsetzung der europäischen Wachstumsstrategie von Safe Life. Angesichts der steigenden Nachfrage nach AEDs und Ausrüstungen für die öffentliche Sicherheit ist Safe Life weiterhin bestrebt, strategische Möglichkeiten zur Ausweitung seiner Reichweite und Wirkung zu nutzen.

Informationen zu Safe Life

Safe Life wurde 2019 gegründet und ist eine Unternehmensgruppe, die sich auf die Bereitstellung von lebensrettenden Geräten sowie Schulungen konzentriert. Mit dem Schwerpunkt auf AEDs hat Safe Life durch eine Reihe erfolgreicher Akquisitionen rasch in Europa sowie Nordamerika expandiert und unterstützt damit die gemeinsame Vision von sichereren Gemeinden überall. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.safelife.se.

Informationen u AEDMAX.PL

AEDMAX.PL ist ein polnisches Unternehmen, das von ehrenamtlichen Rettungskräften gegründet wurde und sich dem Verkauf sowie der Wartung von AEDs und Erste-Hilfe-Ausrüstung sowie der Schulung von Kundenmitarbeitern in HLW und Erster Hilfe widmet. Es betreibt verschiedene Marken und Websites, darunter die einzigartige Marke TRAUMAKIT – das erste modulare Erste-Hilfe-System, das vollständig auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Institutionen zugeschnitten ist. Über 15 000 große, mittlere und kleine Unternehmen haben sich mit AEDMAX.PL zusammengeschlossen, um einen sichereren Arbeitsplatz zu schaffen. In Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Behörden haben sie auch den öffentlichen Bereich verändert und AEDs in Polizeifahrzeugen, Straßenbahnen, Zügen sowie sogar in Taxis verfügbar gemacht.

