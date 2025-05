"Netzbildende Energiespeichersysteme für alle Szenarien" von Huawei Digital Power beschleunigen die globale Energiewende und den Aufbau neuer Energiesysteme

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots/PRNewswire) - Auf der Intersolar Europe 2025 hielt Huawei DigitalPower eine Veranstaltung zur Vorstellung seiner FusionSolar-Strategie und zurEinführung neuer Produkte unter der Überschrift "Smart PV & ESS: Powering a GridForming Future". Auf der Veranstaltung, auf der rund 300 Kunden und Partner ausaller Welt zugegen waren, wurden netzbildende Lösungen für alle Szenarien sowiehochwertige Entwicklungen für die Netzbildung vorgestellt. Dabei wurdennetzbildende Energiespeichersysteme (Grid-forming ESS) der nächsten Generationund Lösungen für den Einsatz in Versorgungsnetzen, Mikronetzen, Gewerbe- undIndustrieanwendungen sowie im privaten Bereich präsentiert. Mit den auf demEvent vorgestellten Lösungen wurde die Erneuerbare-Energien-Branche quasi in dasZeitalter der Netzbildung katapultiert.Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power,kündigte das strategische Ziel an, die "4T"-Technologien (Bit, Watt, Wärme(Heat) und Batterie) zu integrieren, um die Energieinfrastruktur für neueStromsysteme aufzubauen. Außerdem stellte er drei zentrale Wertversprechen vor:Netzbildung für alle Szenarien, Sicherheit von Zelle zu Zelle und "One matchesall", welche die Entwicklung neuer, vollständig aus erneuerbaren Energiengespeister Stromsysteme beschleunigen sollen.1. Netzbildung für alle Szenarien: Die Netzbildungstechnologie wird bei derStromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -nutzung eingesetzt, um dielangfristige Stabilität der neuen Stromsysteme zu gewährleisten.2. Sicherheit von Zelle zu Zelle: In jeder Phase werden Sicherheitsmaßnahmenergriffen, um die Sicherheit von Ausrüstung, Personal und Anlagen zugewährleisten.3. "One matches all": Die Hardware unterstützt eine flexible Skalierbarkeit undeine reibungslose Entwicklung der C-Rate, also der Lade- undEntladegeschwindigkeit von Speichern. Die KI-gestützte kollaborativePV+ESS-Managementplattform kann sich an verschiedene Geschäftsmodelleanpassen, um eine Vorhersage des Energieertrags und eine automatischeOptimierung der Betriebsstrategien zu ermöglichen.Huawei FusionSolar ist bestrebt, hochwertige Lösungen zu liefern und ein offenesÖkosystem zu fördern. Das Unternehmen bietet seinen Kunden wettbewerbsfähigereLösungen und Partnern mehr Entwicklungsmöglichkeiten und fördert die hochwertigeEntwicklung der Branche.Steve Zheng, President of Smart ESS Business, Huawei Digital Power, stellte dienächste Generation der "Smart String Grid Forming ESS Platform" für alleSzenarien vor, die das neue Smart String Grid Forming ESS für Versorger und