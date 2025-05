Delignit AG (von Montega AG): Kaufen

Syrtakihans schrieb 05.05.25, 18:04

Das funktioniert für das EBITDA leider nicht mehr, wie in früheren Perioden. Es berichten zwar alle drei Gesellschaften nach IFRS, aber MBB scheint in seinem Segmentbericht nicht mehr das "richtige" EBITDA zu verwenden, sondern ein bereinigtes.



Das EBITDA im Delignit-Konzern liegt also, wie man dem neuen GB entnehmen kann, bei 3,8 Mio. EUR. Das EBIT kommt auf 1,5 Mio. EUR und das EPS auf 0,11 EUR. Das Nettofinanzguthaben liegt bei 0,88 EUR/Aktie. Delignit ist damit weit entfernt von früheren Zielen. Die Strategic Roadmap mit einem Umsatz von 150 Mio. EUR und >10% EBITDA-Marge scheint als Vision aber offenbar weiter zu bestehen.



Die Situation stellt sich für mich momentan so dar: Der Erfüllungsgrad einiger besonders wichtiger Serienlieferverträge ist im Speziellen sehr unbefriedigend und im Allgemeinen drückt die schwache Konjunktur auf das Abrufverhalten der Kunden. Die Übertragung des Geschäfts auf andere Zielmärkte funktioniert (Technological Applications +43% in 2024), kann aber die Volumenverluste im Zielmarkt Automotive noch nicht ausgleichen. Der deutlich höher als erwartet ausgefallene Tarifabschluss Holz/Kunststoff verursacht Personalkosten, die noch nicht ausreichend weitergegeben werden konnten.



Die Ziel-Vision eines Umsatzes von 150 Mio. EUR und >10% EBITDA-Marge könnte bedeuten, in Mio. EUR:



EBITDA 15,0

EBIT 11,5

EBT 11,0

E 7,7

EPS 0,75 EUR