Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

Langerkurzer schrieb 03.01.25, 14:36

Von Mauerstraßenwetten:



Eins muss man Berentzen lassen, darauf angesprochen wie es dazu kommt dass MioMio im Süden Deutschlands wieder auf dem Rückzug zu sein scheint bekam ich innerhalb einer Stunde folgende Antwort:



Sehr geehrter Putrid,



vielen Dank für Ihre Nachricht. Wie Sie sicher in unseren Veröffentlichungen des vergangenen Jahres gelesen haben, hat sich die Wachstumsdynamik von Mio Mio 2024 im Vergleich zu den Vorjahren abgeschwächt. Das war insbesondere auf eine Auseinandersetzung mit einem einzelnen Handelspartner zurückzuführen, der sich unter den von Ihnen genannten wiederfindet. Dieser Handelspartner ist nicht bereit, die von uns geforderte und im Sinne der Profitabilisierung notwendige Preiserhöhung zu akzeptieren, was zu einer Reduktion der Belieferung dieses Handelspartners geführt hat. Wir müssen uns in den Verhandlungen auch deshalb hart zeigen, weil die anderen Handelspartner, die trotz Preiserhöhungen im vergangenen Jahr Volumenwachstum bei Mio Mio zeigen konnten, ein Ungleichgewicht bei den VK-Preisen sehen und ihrerseits nun Preisreduktionen fordern könnten. Wir können Ihnen aber versichern, dass der Distributionsausbau von Mio Mio – gerade im Süden Deutschlands – nach wie vor höchste Priorität hat. Wie wir in unserer Strategie Building BERENTZEN 2028 angekündigt haben, verstärken wir unser entsprechendes Außendienstteam sukzessive weiter. Auch unsere vor einiger Zeit begonnene Lohnfüllpartnerschaft für Mio Mio mit den Imnauer Mineralquellen in Baden-Württemberg zeigt unsere Ambitionen für die Region.