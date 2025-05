SMA dämpft Erwartungen - Anleger schütteln Enttäuschung ab

Pebbles schrieb 14.04.25, 11:28

Wenn an sich die Short-Bewegungen bei SMA Solar anschaut, dann kann man sich vorstellen, wie diese sich Gesund stoßen.



Geht man von dem Beispiel am 10. April aus so hat Citadel am selben Tag die Short-Quote noch von 0,57 % auf 1,05 % erhöht und am Abend wiederum nur noch eine Short-Quote von 0,66 %!



SMA hat 34,7 Millionen Aktien ausgegeben von denen ca. 83 % im Umlauf sind.



1,05 % Short entspricht ca. 395.580 Aktien (bezogen auf 100 %)

0,66 % Short entspricht ca. 229.20 Aktien (bezogen auf 100 %)



Mit anderen Worten: Es wurde an einem Tag 166.560 Aktien verkauft. Geht man nur von einem Gewinn von 1 €/Aktie aus ist das ein schöner Verdienst an einem einzigen Tag!



Da Firmen wie Citadel eine komplette (allerdings kostenpflichte) Einsicht in die Orderbücher haben können sie die Short-Attacken gezielt durchführen, wenn sich SLs (für sie) günstig häufen und damit ihre Aktien zu (noch) guten Kursen verkaufen und den Kurs langsam aber stark nach unten treiben --- und danach die oft gesetzten StopBuy und andere einlaufende Order dazu nutzen ihre verkauften Aktien wieder zu noch niedrigeren Kursen wieder aufzukaufen.



Bei SMA Solar geht das besonders gut, da durch den starken Kursverlust nun viele interessierte Käufer auf günstige Einstiegsorder hoffen und diese aber sicherheitshalber absichern. Das Spiel geht nun schon sehr lange und wird wohl erst beendet, wenn es wirklich gute Nachrichten gibt, die Großanleger dazu verleiten zu kaufen. Dann werden die Shorties kaum noch Nahrung finden und sich zurück ziehen.