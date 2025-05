China und Russland sollten Autorität von UN wahren und Interessen von Entwicklungsländern verteidigen

Moskau (ots/PRNewswire) - CMG-News - China wird mit Russland die besondere

Verantwortung als große Länder der Welt und ständige Mitglieder des

UN-Sicherheitsrats übernehmen. Dies sagte der chinesische Staatspräsident Xi

Jinping am Donnerstag beim Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin

im Rahmen seines Staatsbesuchs in Russland.



Angesichts der Gegenströmung des Unilateralismus, der Machtpolitik und des

Tyrannisierens in der Welt sollten beide Seiten einen klaren Standpunkt

einnehmen, um gemeinsam die korrekte historische Perspektive des Zweiten

Weltkriegs zu fördern, die Autorität und den Status der Vereinten Nationen zu

schützen, die Rechte und Interessen Chinas, Russlands und zahlreicher

Entwicklungsländer entschlossen zu verteidigen sowie eine gleichberechtigte und

geordnete multipolare Welt sowie eine allseitig vorteilhafte und integrative

wirtschaftliche Globalisierung zu fördern, sagte Xi.



Er freute sich auf Einladung Putins, erneut nach Russland zu reisen und an den

Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg der

Sowjetunion teilzunehmen. Die Geschichte und die Realität hätten bewiesen, dass

die weitere Entwicklung und Vertiefung der chinesisch-russischen Beziehungen

unabdingbar sei, um die Freundschaft zwischen den beiden Völkern von Generation

zu Generation weiterzuführen.



Dies sei eine unvermeidliche Entscheidung für beide Seiten, um gegenseitigen

Erfolg zu erzielen sowie ihre eigene Entwicklung und Wiederbelebung zu fördern,

sagte Xi und fügte hinzu, dass dies auch ein Gebot der Zeit sei, um

internationale Fairness und Gerechtigkeit zu gewährleisten und die Reform des

globalen Regierungssystems zu fördern.



Die chinesisch-russischen Beziehungen hätten sich dank der gemeinsamen

Anstrengungen beider Seiten stabil, gesund und auf hohem Niveau entwickelt,

erklärte Xi und hob die langfristige gutnachbarschaftliche Freundschaft und die

für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit als besondere Merkmale der

bilateralen Beziehungen hervor.



China trage seit Jahren maßgeblich zum globalen Wirtschaftswachstum bei und

stabilisiere es. China sei bereit, mit Russland das globale multilaterale

Handelssystem zu schützen und die Industrie- und Versorgungsketten stabil und

ungehindert zu halten, so der chinesische Staatspräsident.



