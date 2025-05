Preise gehen an ISOTEC und FSP-Gründer Eugen Johannes

Berlin (ots) - Beim Franchise Forum am 7. Mai 2025 in Berlin wurden die Gewinner

der Franchise Awards gekürt - ein Höhepunkt der deutschen Franchisewirtschaft.



ISOTEC GmbH aus Kürten (Nordrhein-Westfalen) wurde als Franchisesystem des

Jahres ausgezeichnet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Sanierung von

Feuchte- und Schimmelschäden an Gebäuden. ISOTEC gilt als Paradebeispiel für ein

starkes, zukunftsorientiertes und krisensicheres Franchisesystem. Die Jury lobte

die klare strategische Ausrichtung, hohe Innovationskraft und das gelebte

Wertesystem. Besonders beeindruckend: die außergewöhnlich hohe

Partnerzufriedenheit, die dynamische Netzwerkwachstumsrate und starke

Umsatzzahlen. "ISOTEC zeigt wirtschaftliche Stärke und Zukunftsfähigkeit wie nur

wenige andere Systeme über Jahrzehnte hinweg", so Jurymitglied Lukasz Mehl (ETL

Systeme AG).





In der Kategorie Beste Franchisegründung ging der Preis an Eugen Johannes von

der FSP Leitung und Service GmbH in Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt).

Johannes betreibt eine Prüfstelle für Fahrzeuge, wo Hauptuntersuchungen,

Sicherheits- und Schadgutachten durchgeführt werden. Er erfüllte nicht nur die

hohen Zugangsvoraussetzungen seiner Branche - von Studium und Führerscheinen bis

hin zur persönlichen Zuverlässigkeit -, sondern gründete in außergewöhnlich

kurzer Zeit eine eigene Prüfstelle und stellte ein starkes Team zusammen. "Eugen

Johannes hat gezeigt, dass unternehmerischer Erfolg kein jahrelanger Traum

bleiben muss, sondern mutig gestaltet werden kann", erklärte Jurymitglied

Stephan Jansen (Verband Deutscher Bürgschaftsbanken).



Vergeben werden die Franchise Awards vom Deutschen Franchiseverband, der

Interessenvertretung für das kooperierende Geschäftsmodell Franchise in

Deutschland.



