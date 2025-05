Die Zukunft der Finanzberatung - Machen Vergleichsportale und KI menschliche Berater bald überflüssig? (FOTO)

Stuttgart (ots) - Der Finanzmarkt hat sich in den letzten Jahren stark

verändert. Immer mehr digitale Tools wie die KI-gestützte Finanzplanung oder

umfangreiche Vergleichsportale drängen auf den Markt und konkurrieren mit

klassischen Finanzberatern. Das bringt viele Kundinnen und Kunden ins Grübeln:

Braucht es den menschlichen Berater überhaupt noch - oder reichen die

Möglichkeiten moderner Technologien mittlerweile aus?



Es lässt sich nicht bestreiten, dass die digitalen Tools nützlich sind -

allerdings eher ergänzend zu einer klassischen Finanzberatung. Diese geht

nämlich weit über eine kalkulierte Produktempfehlung hinaus. Ein Berater aus

Fleisch und Blut bezieht seine Erfahrungen mit ein, kann Kundenaussagen bewerten

und einordnen und erarbeitet sich das Vertrauen seiner Kunden. In welchen

konkreten Aspekten eine persönliche Finanzberatung einem Algorithmus überlegen

ist, beleuchtet der folgende Beitrag.





1. Finanzberater beraten individuell und ganzheitlichBei der persönlichen Finanzberatung werden viele Aspekte von der Altersvorsorgebis zur Vermögensplanung einbezogen. Im Gegensatz zu digitalen Tools entwickelnBerater deshalb ein umfassendes und ganzheitliches Konzept, das zudem auf einelangfristige Zusammenarbeit ausgelegt ist. Auch Veränderungen, die zukünftigeintreten könnten, werden dabei berücksichtigt. Menschliche Finanzberater sorgendafür, dass der Kontakt zum Kunden stets bestehen bleibt und passen dieFinanzplanung proaktiv an die jeweils aktuellen Situationen an. Auf diese Weisewerden Risiken für Verluste minimiert und potenzielle Chancen optimal genutzt.2. Finanzberater beraten kompetent und transparentFinanzberater kennen sich nicht nur mit den Konditionen einzelner Produkte aus,sie können auch abschätzen, ob Angebote zur langfristigen Strategie passen oderdiese eher gefährden. Sie sind deshalb deutlich besser als digitale Toolsgeeignet, den Nutzen eines bestimmten Produkts für den Kunden einzuordnen. Alsunabhängige Dienstleister beraten sie zudem neutral und sind daran interessiert,die beste Lösung für ihre Kunden zu ermitteln. Dabei klären sie stetstransparent über anfallende Gebühren oder eventuell vorhandene Risiken auf, umdie langfristige Zusammenarbeit nicht zu gefährden.3. Finanzberater bauen eine persönliche Bindung zu ihren Kunden aufEin menschlicher Finanzberater ist für seine Kunden persönlich erreichbar. Dasbedeutet, sie können sich auf einen bekannten Ansprechpartner verlassen -besonders wertvoll ist eine solche Konstellation in Krisensituationen. Wer sichhingegen auf digitale Tools verlässt, muss sich im Ernstfall mit