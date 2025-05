Die Republik Polen bietet Ascend Elements bis zu 320 Mio. USD zur Unterstützung des Baus einer Fabrik für Lithium-Ionen-Batteriematerialien in Polen an Der Barzuschuss in Höhe von bis zu 1,22 Mrd. PLN ist eine der größten Förderungen, die das polnische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Technologie jemals gewährt hat WARSCHAU, Polen, 8. Mai 2025 /PRNewswire/ - Das Ministerium für …