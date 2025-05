Die Zukunft der intelligenten Orchestrierung zur Optimierung des Geschäfts

NOIDA, Indien, 8. Mai 2025 /PRNewswire/ -- HCLSoftware, die Unternehmenssoftware-Division von HCLTech und ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen, gab die Einführung von HCL Universal Orchestrator (UnO) Agentic bekannt. Diese skalierbare, KI-gestützte Orchestrierungsplattform ermöglicht es Führungskräften, Entwicklern und Geschäftsanwendern in Unternehmen, über die herkömmliche Aufgabenautomatisierung hinauszugehen und ein autonomes Workflow-Management sowie intelligente Automatisierung zu realisieren, indem Workflows zwischen KI-Agenten, Robotern, Menschen und Systemen nahtlos koordiniert werden.

Sie basiert auf dem bewährten HCL Universal Orchestrator, einer cloud-nativen Plattform für die Prozessorchestrierung in Echtzeit, die Geschäftsabläufe durch die Vereinfachung komplexer Workflows über verschiedene Systeme hinweg transformiert. HCL UnOAgentic setzt so neue Maßstäbe in der Unternehmensorchestrierung.