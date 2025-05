Axon Enterprise - Aktie im Rampenlicht - 08.05.2025

Mit einer Performance von +9,24 % konnte die Axon Enterprise Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Axon Enterprise in den letzten drei Monaten Verluste von -15,02 % verkraften.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,57 % geändert.

An den Börsen herrscht heute Aufbruchstimmung: Sowohl in Deutschland als auch in den USA verzeichnen die wichtigsten Indizes deutliche Zuwächse. Besonders der MDAX und der Dow Jones stechen hervor.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Bei den Einzelwerten geht es heute um Nvidia, Alphabet, ARM Holdings, AppLovin, Axon Enterprise und CrowdStrike. Erik Kämper informiert über die Lage an den Märkten.