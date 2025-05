Bitcoin steigt über 100.000 US-Dollar - Zollhoffnungen beflügeln

C3I schrieb 19.04.25, 15:20

Wegen dem AFD Schrott bin ich ja auf die Biconomy Plattform aufmerksam geworden, die hab ich mir inzwischen näher angeschaut.



Erklärung für alle, die mich nicht kennen: abgesehen von den wichtigen Plattform / Blockchain coins hab ich beim anlegen einen Fokus auf Handelsplattformen, Börsen und Verdienstmöglichketen damit.



Bisherige Bilanz: "oh, ich habe offenbar ausgesorgt" Rendite mit BNB, Totalschaden mit BKEX / BKK, KCS viel zu früh verkauft, NEXO = zwischendurch nervenschaden wegen KYC damit, immer noch jede Menge arg zerbeulte CRO im Depot, Sorgenkind ASD dümpelt so dahin.



(super)



(holen wir uns die nächste Klatsche oder der Hauptgewinn ?)



Biconomy ist an der Stelle nicht uninteressant und ich hab heute morgen eine gewisse Portion vom Plattform eigenen BIT Token gekauft. Nach den diversen Reinfällen unter anderem mit BKEX als grösstem Verlust hab ich aber eher zurückhaltend investiert. Ein paar tausender, dessen Verlust schon ärgerlich wären, aber mich nicht umbringen würden.



Pro und Contra:



(+) Biconomy ist eine eher kleine Exchange, das BIT Token scheint mit 8,2 Millionen FDV aber sehr günstig zu sein. Sie bieten 6% auf Einlagen in USDT, ausserdem haben sie ein Airdrop / Launchpad Programm wo man von Zeit zu Zeit USDT staken kann, um neue coins zu bekommen. Das sind aber eher kleinere Projekte oder gleich meme schrott, wobei aktuell ein airdrop von WTC walletconnect in der Pipeline ist. Nicht uninteressant.



Ich halte es für ausgemacht, dass sie mit dem BIT Token später ebenfalls irgend was in der Richtung anstellen werden. BIT wird ausserdem noch auf MEXC gehandelt, dieses cross trading auf anderen Handelsplattformen ist normalerweise ein gutes Zeichen. Delistings (so wie ASD auf Kucoin) sind ein schlechtes.



Kann schon sein, dass man sich da mit sehr wenig Kapital an einem interessanten Projekt beteiligt. BNB hat ja auch mal 0,50 US gekostet oder SOL 2 US. Aber solche Funde sind natürlich extrem rar.



(-) Kleine Plattform = sie können jederzeit von den Nordkoreanern gehackt werden oder sie machen einen Exit Scam oder sie verdunsten einfach so über Nacht. Die Einlagen sind dann futsch und die BIT Token instant wertlos. Das BIT trading sieht für mich schon etwas nach wash trading aus. Über den CEO Dmitry Sheludko hab ich nicht viel rausbekommen. Ich weiss nicht mal, ob ich diesmal von einem Russen oder einem Ukrainer ausgenommen werde anstatt den Chinesen so wie sonst.