Enel steigert operativen Gewinn zum Jahresstart - Prognose für 2025 bestätigt

vicky112 schrieb 28.04.25, 16:07

Danke HS für Deine Zahlen. Hier heute 28.04.2025 gerade EILMELDUNG. In GESAMT Portugal und Spanien ist heute der Strom AUSGEFALLEN; keine U-Bahnen, kein Tennis mehr, Haushalte OHNE STROM. Da wird Italien ja einen mächtigen Schreck bekommen, so kurz nach der Papst-Beerdigung DAS nicht in Italien passiert. Da wird Italien jetzt noch mehr Geld zur Sicherung/Schutz von ENEL zur Verfügung stellen, die Bürger merken endlich, OHNE STROM IST ALLES NICHTS. 2) Ich erinnere, damals Meldung am 23.05.24 in Börse Online: "Aufgrund der Wachstumsaussichten haben große US-Investoren wie z.B. PACER ADVISORS, AQR CAPITAL oder auch der Hedgefonds MILLENNIUM bei der Aktie ENEL gern zugegriffen." Damals 23.05.24 ENEL DR 6,4%, KGV 2025e mit 10,0 und Börsenwert von rd. 68 Mrd. € (Vergleich Deutsche Bank in etwa ähnlich) und ENEL steht unter dem Schutz der italienischen Regierung. Also die Zukunft sieht nicht schlecht aus. VG