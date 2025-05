Zoll-Hoffnungen treiben Dax unter Rekordhoch

Im weltweiten Zollkonflikt geht es zum einen zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien voran. Beide Länder einigten sich nach Worten von US-Präsident Donald Trump auf eine Handelsvereinbarung. Für die Vereinigten Staaten ist es der erste große Abschluss nach den weitreichend verhängten Strafzöllen Anfang April. Zum anderen will die US-Regierung die unter Trumps Vorgänger Joe Biden beschlossenen Einschränkungen für den Export von KI-Technologie nicht in Kraft treten lassen. Sie wären eigentlich am 15. Mai gültig geworden. Nun soll ein neuer Plan ausgearbeitet werde, was einige Monate dauern werde, berichtete das "Wall Street Journal". Unter anderem werde geprüft, wie etwa China der Zugang verweigert werden könne, ohne US-Technologiekonzernen zu schaden.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 1,31 Prozent auf 29.554,24 Punkte. Für den Leitindex der Euroregion, den EuroStoxx 50 , ging es um 1,12 Prozent auf 5.288,94 Punkte nach oben. In Großbritannien und der Schweiz wurden dagegen moderate Verluste verbucht.

In den USA legte der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa um 1,3 Prozent zu und auch die technologielastigen Nasdaq-Indizes stiegen weiter.

Allein aus dem Dax standen sechs Unternehmen mit Quartalszahlen im Blick: Heidelberg Materials , Siemens Energy , Henkel , Infineon , Rheinmetall und Qiagen . Zudem gab es zahlreiche Berichte von Unternehmen aus dem MDax und dem SDax .

Heidelberg Materials nahmen nach starken Zahlen mit plus 4,8 Prozent die Dax-Spitze ein. Der Baustoffkonzern gilt zudem als Profiteur des vom Bund beschlossenen milliardenschweren Infrastrukturprogramms. Infineon stiegen ungeachtet der wegen des schwachen US-Dollar und der Zollturbulenzen gesenkten Jahresziele um 2,5 Prozent. Hier trieb, dass die für den 15. Mai anberaumten Exportbeschränkungen für KI-Technologie nicht in Kraft treten sollen.

Rekordhochs erreichten die Papiere des Energietechnikunternehmens Siemens Energy und Rheinmetall, wobei letztere erstmals die Schallmauer von 1.700 Euro je Aktie durchbrachen.

Im MDax gewannen Puma nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen 5,2 Prozent. Die Titel des Außenwerbe-Spezialisten Ströer büßten dagegen nach durchwachsenen Zahlen als Schlusslicht 6,3 Prozent ein.

Die Aktienkurse des Softwareanbieters GFT Technologies und der Beteiligungsgesellschaft Indus gerieten nach Quartalszahlen im SDax unter Druck. GFT sackten um 8,0 Prozent und Indus um 11,2 Prozent ab. Analysten bemängelten bei GFT vor allem die Ergebnisse. Indus hatte wegen der US-Zollpolitik und Exportkontrollen in China seine Jahresziele gesenkt./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,30 % und einem Kurs von 23,20 auf Tradegate (08. Mai 2025, 18:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +10,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,58 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 74,21 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.470,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 780,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.880,00EUR was eine Bandbreite von -54,23 %/+10,33 % bedeutet.