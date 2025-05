Trump schließt Deal mit Briten - EU droht mit Gegenzöllen

Mani2014 schrieb 21.11.24, 10:59

Wenn sich Vorstand und Betriebsrat nur bei Randthemen kabbeln, dann geht es einem Unternehmen in aller Regel gut. Dies gilt derzeit ganz sicher für den Friedrichshafener Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems (RRPS). Rund 4000 Mitarbeiter haben sich am Mittwoch zur letzten Betriebsversammlung des Jahres in der Messe getroffen - und dort viel Positives gehört.



Zwei Hauptgründe für gute Geschäfte

Personalvorständin Thelse Godewerth gab auf der über dreistündigen Veranstaltung einen Überblick über die laufenden Geschäfte. Und die sind gut - vor allem aus zwei Gründen. Die unsichere weltpolitische Lage hat zum einen vielerorts die Rüstungsetats wachsen lassen. Davon profitiert das Unternehmen RRPS, das unter anderem Motoren für Panzer baut.



Zweitens: Der Megatrend KI lässt überall neue Rechenzentren entstehen. Die dafür nötigen Notstromaggregate baut ebenfalls der Häfler Motorenbauer, der in diesem Segment etwa ein Drittel des Weltmarktes beherrscht.



lt. schwäbische v. 21.11.