Zentiva schließt sich dem Call to Action zur Umsetzung der Pharmareform und zu Sicherung einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung der Menschen in Europa an

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Brüssel und Prag (ots/PRNewswire) - Gesundheit ist ein Recht, kein Privileg.Zentiva unterstützt die EU-Vision, niemanden zurückzulassen, und die Umsetzungdes Nachhaltigkeitsziel 3 - Gesundheit und Wohlbefinden der UN-Ziele fürnachhaltige Entwicklung, das eng mit anderen Nachhaltigkeitszielen verbundenist. Während die Diskussionen über die Reform des Arzneimittelrechtsweitergehen, schließt sich Zentiva der vereinten Stimme der europäischenIndustrie für patentfreie Arzneimittel an, um sicherzustellen, dass dieGesundheit im Mittelpunkt aller politischen Entscheidungen steht. Wir forderndie EU-Gesundheitsminister auf, die Reform umzusetzen und Maßnahmen zuergreifen, um eine nachhaltige Gesundheitsversorgung in Europa zu sichern unddie Menschen zu schützen, die jeden Tag auf erschwingliche Arzneimittelangewiesen sind.Hierbei geht es nicht einfach um eine weitere technokratische EU-Richtlinie. Esgeht darum, dass alle Europäerinnen und Europäer, egal wo sie leben, Zugang zuden Arzneimitteln haben, die sie brauchen. Es geht darum, Engpässe zu vermeiden,die Produktion wieder nach Europa zu bringen und unsere Gesundheitssystemewiderstandsfähiger und gerechter zu machen. Es geht auch darum, die Branchezukunftsfähig zu machen, indem Investitionen in die Nachhaltigkeit wie dieVerringerung der Kohlenstoffemissionen und die verstärkte Nutzung erneuerbarerEnergien an unseren Produktionsstandorten anerkannt werden.Zentiva freut sich, dass der Sektor der patentfreien Arzneimittel, vertretendurch Medicines for Europe, die Gelegenheit hatte, sich mit demEU-Gesundheitskommissar Olivér Várhelyi während eines kürzlichen Treffensauszutauschen. Wir fordern die EU-Entscheidungsträgerinnen und-Entscheidungsträger auf, diese Diskussionen in Maßnahmen umzusetzen, die denZugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln, deren Erschwinglichkeit und dieeuropäische Produktion verbessern. Es ist an der Zeit, dass Europa Verantwortungübernimmt, die Pharmareform umsetzt bringt und Patientinnen und Patientenschützt.Steffen Saltofte, CEO von Zentiva, erklärte: "Europa braucht einefunktionierende, belastbare und faire Gesetzgebung. Das können wir nurerreichen, wenn wir miteinander reden und uns gegenseitig verstehen. Wirbegrüßen den Dialog, der jetzt mit der Europäischen Kommission geführt wird. DieHersteller patentfreier Arzneimittel investieren in Europa und steht deneuropäischen Patientinnen und Patienten zur Seite. Aber die EU muss ihren Teildazu beitragen: klare Anreize schaffen, die Herstellung in der EU gezieltunterstützen und schädliche Hindernisse beseitigen, die Menschen, die auf unsereArzneimittel angewiesen sind, zurücklassen. Wir sind entschlossen, gemeinsam an