CATL bringt das weltweit erste TENER-Stack-Energiespeichersystem mit einer Kapazität von 9 MWh auf den Markt

München (ots/PRNewswire) - Bahnbrechende Innovation verbindet hohe Kapazität mit

flexiblem Transport und definiert damit die Energiespeicherung in großem Maßstab

neu



CATL stellte heute auf der ees Europe 2025 den TENER Stack vor, das weltweit

erste für die Massenproduktion vorgesehene Energiespeichersystem mit einer

Kapazität von 9 MWh, das einen strategischen Sprung in Bezug auf Kapazität,

Einsatzflexibilität, Sicherheit und Transportfähigkeit darstellt.





Als Antwort auf den schnell wachsenden globalen Energiebedarf, vonKI-gesteuerten Rechenzentren bis hin zur industriellen Elektrifizierung, wurdeTENER Stack entwickelt, um Versorgungsunternehmen, Entwicklern und industriellenNutzern dabei zu helfen, aus jedem Quadratmeter Installation einen größerenwirtschaftlichen Nutzen zu ziehen."CATL war schon immer ein Vorreiter bei der Energiewende", sagte Amanda Xu,technische Leiterin für ESS und Präsidentin von ESS Europe CATL. "Um dieErwartungen an ein BESS-System zu erfüllen, das eine hohe Energiedichte, einengeringen Platzbedarf, eine einfachere AC-seitige Konfiguration und einenflexiblen Einsatz bietet, haben wir die neueste CATL TENER-Energiespeicherlösungentwickelt. Sie durchbricht die Grenzen der Stromkapazität und desProdukttransports und ermöglicht einen Durchbruch bei der Raumnutzung, derEnergieeffizienz und den Kosten."Durchbruchskapazität und AC-Seitenk ompa tibilitätTENER Stack enthält CATL-Zellen mit hoher Energiedichte und einer fünfjährigenNull-Verschlechterungs-Technologie. Damit wird eine 45%ige Verbesserung derVolumennutzung und eine 50%ige Steigerung der prognostizierten Energiedichte imVergleich zu herkömmlichen 20-Fuß-Containersystemen erreicht. Die interneKapazität beträgt bis zu 9 MWh, was ausreicht, um 150 Elektroautos aufzuladenoder einen durchschnittlichen deutschen Haushalt sechs Jahre lang mit Strom zuversorgen.Um die Kompatibilität und Systemeffizienz zu verbessern, unterstützt TENER Stacksowohl zentralisierte als auch String-PCS-Architekturen (Power ConversionSystem). Dieser duale Technologiepfad gewährleistet eine nahtlose Integrationmit herkömmlichen AC-seitigen Geräten und eine breitere Palette vonNetzanwendungen.Die überragende Raumeffizienz von TENER Stack bietet einen erheblichenwirtschaftlichen Nutzen. So werden für den Einsatz von 800 MWh Speicherleistungmit TENER Stack fast ein Drittel weniger Container benötigt als beiherkömmlichen 6-MWh-Systemen. Dies reduziert die Anzahl der PCS-Einheiten und