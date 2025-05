ISOTEC gewinnt Franchise Award 2025 / Anerkennung für exzellente Partnerschaft und nachhaltiges Wachstum (FOTO)

Bergisch Gladbach / Köln (ots) - Die ISOTEC GmbH wurde beim diesjährigen

Franchise Forum in Berlin mit dem renommierten Franchise Award 2025 in der

Kategorie "Franchisegeber des Jahres" ausgezeichnet. Verliehen vom Deutschen

Franchiseverband e.V., dem über 400 Franchisesysteme angehören, ehrt der Preis

herausragende unternehmerische Entwicklung, partnerschaftliche

Unternehmenskultur und nachhaltiges Wachstum innerhalb des Franchisesystems.



Mit über 85 Fachbetrieben in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien

sowie über 120.000 erfolgreich sanierten Objekten ist ISOTEC einer der führenden

Spezialisten für Bauwerksabdichtung. Seit der Gründung 1990 steht das

Unternehmen für Qualität, Innovationskraft und ein partnerschaftliches

Miteinander - mit individueller Förderung, gezielter Standortentwicklung und

kontinuierlichem Austausch im Fokus.





"Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unseres gelebten Prinzips der

Partnerschaft auf Augenhöhe und unseres Anspruchs, Menschen groß zu machen",

sagt Horst Becker, Geschäftsführer der ISOTEC GmbH. "Bei ISOTEC gehen Erfolg und

Menschlichkeit Hand in Hand - unser Wachstum basiert auf Vertrauen,

Zusammenarbeit und dem täglichen Engagement unserer Partner, die mit ihrem Team

- unserer ISOTEC-Familie - vor Ort Spitzenleistungen für unsere Kunden

erbringen."



In den vergangenen Jahren investierte ISOTEC gezielt in die Weiterentwicklung

und Zukunftsfähigkeit des Systems: Eine Bildungsoffensive, neue

Schulungskonzepte mit Fokus auf Führung, digitale Prozesse und Ausbau der

Kundennähe stärken das System nachhaltig. Mit dem ISOTEC-Handwerkskompass, einer

Studie in Kooperation mit dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW Consult),

initiierte das Unternehmen eine breit angelegte Stärkung der Attraktivität des

Handwerks.



Ein sichtbares Symbol für diesen Fortschritt ist der 2024 eröffnete

ISOTEC-Campus nahe Köln - als modernes Markenzentrum und Entwicklungsort für

Mitarbeiter und Partner. Er steht für die wertebasierte und zukunftsorientierte

Ausrichtung des Systems. In diesem Zusammenhang würdigt auch die Jury

ausdrücklich den gelungenen Generationenübergang des Familienunternehmens: Seit

2024 ist Tino Becker, Sohn von Horst Becker, Teil der Geschäftsführung.



Als weitere zentrale Faktoren für ihre Entscheidung nannte die Jury die

außergewöhnlich hohe Partnerzufriedenheit, die dynamische Partnerentwicklung und

das nachhaltige Wachstum. ISOTEC überzeugte insgesamt durch strategische

Ausrichtung, stetige Innovationskraft und einem gelebten Wertesystem.



"Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung und Ehre. Wir sehen sie als Ansporn,

unseren Weg von Erfolg und Menschlichkeit gemeinsam mit unseren Partnern

weiterzugehen und die ISOTEC-Gruppe kontinuierlich zu stärken", so Becker

abschließend.



