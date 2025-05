Börsen Update USA - 08.05. - US Tech 100 stark +1,47 %

Der Dow Jones steht bei 41.557,01 PKT und gewinnt bisher +1,09 %.

Top-Werte: Walt Disney +4,45 %, Boeing +4,30 %, Goldman Sachs Group +3,95 %, American Express +3,52 %, Amazon +2,77 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -0,83 %, McDonald's -0,51 %, Coca-Cola -0,20 %, Walmart +0,14 %, Verizon Communications +0,35 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:56) bei 20.165,69 PKT und steigt um +1,47 %.

Top-Werte: Palantir +9,15 %, Axon Enterprise +8,69 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +7,18 %, The Trade Desk Registered (A) +6,38 %, Warner Bros. Discovery (A) +5,50 %

Flop-Werte: AstraZeneca -2,82 %, AppLovin Registered (A) -2,15 %, MercadoLibre -1,95 %, Exelon -1,25 %, Xcel Energy -1,10 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.695,06 PKT und steigt um +1,09 %.

Top-Werte: EPAM Systems +14,02 %, Enphase Energy +9,97 %, Viatris +9,81 %, Palantir +9,15 %, Axon Enterprise +8,69 %

Flop-Werte: Match Group -7,63 %, Cencora -4,17 %, Molson Coors Beverage Registered (B) -4,12 %, Evergy -3,07 %, Cardinal Health -2,67 %