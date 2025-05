Palantir - Aktie im Rampenlicht - 08.05.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten Verluste von -7,61 % verkraften.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,47 % geändert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

In unserer Live-Schalte „Calling USA“ nach Silicon Valley diskutieren wir heute über die neuesten Entwicklungen im autonomen Fahren. Wie weit ist die Technologie im Bereich der Lkw? Wer dominiert in diesem Segment, welche Rolle spielen die Google-Tochter Waymo, Uber, Aurora und Co – und wie steht es um die Aussichten und Ertragslage? Apropos Erträge: Was ist bei Walmart los? Was erwarten Analysten, wenn der Einzelhandelsriese kommende Woche Ertragszahlen vorlegt? Spannende News gibt es zudem zu Palantir, Netflix, Crowdstrike, WW International, Eli Lilly und Hims & Hers. Unsere Zuschaueraktie ist heute Rollins.