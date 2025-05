Vinfast unterzeichnet neue Händlerverträge in Frankreich und Deutschland

Paris (ots/PRNewswire) - VinFast gibt die Unterzeichnung eines Händlervertrags

mit ASTRADA SIMVA, seinem ersten offiziellen Handelspartner in Frankreich, und

der Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG, seinem zweiten Händler in

Deutschland, bekannt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in VinFasts Strategie,

das Vertriebsmodell über Händler zu beschleunigen und gleichzeitig das starke

Engagement des Unternehmens für die grüne Wende in Europa zu bekräftigen.



Als erster offizieller VinFast-Händler in Frankreich wird ASTRADA SIMVA einen

VinFast-Showroom in Aix-en-Provence betreiben. Der Showroom soll voraussichtlich

ab Juni 2025 in Betrieb gehen.







autorisierte VinFast-Ausstellungsräume eröffnen. Zuvor hatte VinFast bereits

eine Kooperationsvereinbarung mit dem Autohaus Hübsch unterzeichnet und zwei

Ausstellungsräume eröffnet, die ein umfassendes Kundenerlebnis bieten.



In allen VinFast-Showrooms von ASTRADA SIMVA und Schachtschneider Automobile

können europäische Verbraucher den VinFast VF 6 (B-Segment) und den VinFast VF 8

(D-Segment) erkunden, Probe fahren und erwerben. Sie haben außerdem Zugang zu

Kundendienst, Garantie und Originalersatzteilen.



VinFast ist bestrebt, seinen autorisierten Händlern durch umfassende

Personalschulungen eine maximale Unterstützung zu bieten und den Mitarbeitenden

fundierte Produktkenntnisse sowie Kenntnisse über Wartungs- und

Reparaturverfahren zu vermitteln.



Die Zusammenarbeit mit renommierten europäischen Händlern ist Teil der

VinFast-Strategie zum Ausbau eines globalen Händlernetzes. Ziel dieser Strategie

ist nicht nur die Optimierung der Betriebseffizienz und die Steigerung der

Markenreichweite, sondern auch die schnelle Reaktion auf die steigenden

Kundenanforderungen.



Renzo Schachtschneider, Geschäftsführer und Inhaber Schachtschneider Automobile

: " Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit VinFast und stehen mit der

vietnamesischen Marke auf der Seite der globalen grünen Revolution. Wir sind vom

Potenzial von Elektrofahrzeugen und den Aussichten von VinFast auf dem

europäischen Markt überzeugt und möchten einen wertvollen Beitrag leisten, um

eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zu erreichen und den

Verbrauchern führende Produkte und Dienstleistungen anzubieten."



Chris Durand, Geschäftsführer ASTRADA SIMVA : " Wir sind stolz auf die

Zusammenarbeit mit VinFast, einer innovativen und schnell wachsenden

Elektroautomarke. Die Einführung der Modelle VF 6 und VF 8 in Aix-en-Provence

bietet uns eine großartige Gelegenheit, unser Angebot zu erweitern und unseren



