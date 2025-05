SGL Carbon - Aktie im Rampenlicht - 08.05.2025

Mit einer Performance von +5,81 % konnte die SGL Carbon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SGL Carbon in den letzten drei Monaten Verluste von -6,98 % verkraften.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,54 % geändert.

An den Börsen herrscht heute Aufbruchstimmung: Sowohl in Deutschland als auch in den USA verzeichnen die wichtigsten Indizes deutliche Zuwächse. Besonders der MDAX und der Dow Jones stechen hervor.

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon hat im Auftaktquartal 2025 die anhaltend schwache Nachfrage zu spüren bekommen. Umsatz und operatives Ergebnis gingen im Quartal deutlich zurück, unter dem Strich fiel ein Verlust an. Die Ziele für das Gesamtjahr …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty attestierte dem Karbonspezialisten ein schwaches erstes Quartal. Vor allem im Geschäft mit Halbleitern und LED …