DXC arbeitet mit SAP und Microsoft zusammen, um die Transformation von Unternehmen zu vereinfachen und zu beschleunigen

ASHBURN, Va., 8. Mai 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, hat heute DXC Complete mit SAP und Microsoft vorgestellt, um SAP-Kunden einen beschleunigten Weg zur Modernisierung zu bieten. Als Managed Service Provider (MSP) von DXC bietet DXC Complete Unternehmen einen nahtlosen Ansatz für die Einführung der „RISE with SAP"- und „GROW with SAP"-Journeys sowie der SAP Business AI-Lösungen auf Microsoft Azure mit einem einzigen Vertrag und flexiblen Preismodellen. Durch eine rationelle Transformation – wie die Umstellung auf SAP S/4HANA Cloud – können Kunden ihre Abläufe optimieren und nachhaltiges Wachstum erzielen.

DXC Complete ermöglicht gemeinsam mit SAP und Microsoft die Modernisierung der Journeys „RISE with SAP" und „GROW with SAP" und SAP Business AI-Lösungen auf Microsoft Azure

„Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, dass die technische Komplexität zunimmt und die Kosten für die Wartung älterer IT-Systeme steigen. DXC Complete mit SAP und Microsoft ermöglicht es uns, Technologielandschaften zu vereinfachen, technische Schulden zu reduzieren und Innovationen für unsere Kunden zu beschleunigen", sagt Keith Costello, Globaler Geschäftsführer und Anwendungsleiter, DXC Consulting and Engineering Services bei DXC. „Indem wir das Know-how und die bewährten Fähigkeiten von DXC in den Bereichen SAP, Cloud sowie Managed Services nutzen, bieten wir unserer Kundschaft einen optimierten Ansatz zur SAP-Modernisierung mit Skalierbarkeit, Sicherheit und operativer Exzellenz."

„Mit dieser Zusammenarbeit freuen wir uns darauf, unserer Kundschaft bei der Vereinfachung und Beschleunigung der Unternehmenstransformation zu unterstützen, und zwar mit der führenden Cloud-Suite von SAP, angereichert mit SAP Business AI-Funktionen auf Microsoft Azure sowie dem umfassenden Fach- und Branchenwissen von DXC im Bereich Managed Services", sagte Peter Pluim, President, Enterprise Cloud Services, SAP SE.

DXC Complete bietet eine End-to-End-Cloud-Migration für SAP-Umgebungen und ermöglicht so eine nahtlose Migration, Geschäftsprozessoptimierung, Anwendungsmanagement sowie die kontinuierliche Verbesserung von SAP-Arbeitslasten. Kunden können RISE with SAP, GROW with SAP und SAP Business AI auf Microsoft Azure mit einheitlichen, flexiblen Nutzungsmodellen nutzen, um Kosten zu senken und die Verwaltung zu vereinfachen.