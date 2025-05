Nick Offerman und Megan Mullally bringen ungeschriebenes und ungefiltertes Chaos nach Vivid Sydney

Das Comedy-Duo präsentiert Unscripted & Unfiltered with Nick Offerman & Megan Mullally am Samstag, 14. Juni, im International Convention Centre Sydney und bildet damit den Abschluss des 23-tägigen Festivals für Kreativität und Innovation.

Offerman und Mullally, die weltweit für ihre kultigen Rollen als Ron Swanson in Parks and Recreation bzw. Karen Walker in Will & Grace bekannt sind, werden ein offenes Gespräch führen, das von der australischen Moderatorin Zan Rowe moderiert wird. Die beiden werden über ihre individuellen Karrieren, ihre Partnerschaft sowie ihre Arbeit als Aktivisten in der LGBTQIA+-Gemeinschaft und in Umweltfragen sprechen.

Zum Besuch des Duos in der Hafenstadt sagte Nick Offerman: „Megan und ich freuen uns riesig, für Vivid Sydney in die Stadt zurückzukehren, aber auch, unsere Liebessession auf der Sydney Harbour Bridge zu wiederholen. Sobald wir diese speziellen Batterien wieder aufgeladen haben, freuen wir uns darauf, unsere schlüpfrigen Energien auf das Publikum von Vivid Sydney zu übertragen. Kommen Sie für die Anekdoten und die burleske Lust, die in jeder unserer Phrasen steckt, und strecken Sie sich vor der Heimkehr noch ein wenig, denn es wird geknutscht."

Gill Minervini, Direktorin des Vivid Sydney Festivals, sagte: „Wir konnten Vivid Sydney dieses Jahr nicht stattfinden lassen, ohne den Besuchern eine Meisterklasse der Comedy zu bieten. Nick und Megan sind eines der witzigsten Paare der Welt und dieses Gespräch wird gleichermaßen unvorhersehbar und urkomisch sein. Neben der Lifestyle-Ikone Martha Stewart und der beeindruckenden Nigella Lawson, die das Programm von Vivid Sydney 2025 bereichern, ist wirklich für jeden etwas dabei."

Jede Folge der Kult-Serien Will & Grace sowie Parks and Recreation kann auf Stan, Australiens führendem Streamingdienst und Supporting Partner von Vivid Sydney 2025, gestreamt werden.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 9. Mai um 9:00 Uhr MESZ auf vividsydney.com.

Informationen zu Vivid Sydney

Vivid Sydney, das führende Multi-Kunst-Festival der südlichen Hemisphäre, verwandelt Sydney in ein pulsierendes Zentrum für Kreativität, Innovation und Gemeinschaftssinn. An 23 Abenden inspirieren Lichtinstallationen, Musik, Ideen sowie Essen das globale Publikum und fördern den kulturellen Austausch. Das Thema 2025, „Dream", beflügelt die Fantasie sowie das Engagement, zieht Besucher an und fördert das Wirtschaftswachstum. Vivid Sydney ist stolzer Besitz von Destination NSW, präsentiert die kulturelle Lebendigkeit von NSW und positioniert es als weltweit führend in der künstlerischen Innovation.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2682157/Unscripted_and_Unfiltered_with_Nick_Offerman_and_Megan_Mullally_Image_credit_Emily_Shur.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2682158/Vivid_Sydney_Hero_Editorial__5.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nick-offerman-und-megan-mullally-bringen-ungeschriebenes-und-ungefiltertes-chaos-nach-vivid-sydney-302450619.html