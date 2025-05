NDC Partnership führt ein Tool für die Planung und Mobilisierung von Klimainvestitionen ein, das den Ländern hilft, Finanzmittel freizusetzen

Washington (ots/PRNewswire) - NDC Partnership hat ein interaktives Online-Tool

Die Länder, die in diesem Jahr ihre Klimazusagen, die so genannten NationallyDetermined Contributions (NDCs), ausarbeiten, wollen rasch von der Planung zurUmsetzung ihrer vorrangigen Maßnahmen übergehen. Der unzureichende Zugang zurKlimafinanzierung bleibt jedoch ein Haupthindernis, das durch die jüngstenVeränderungen in der Finanzierungslandschaft noch verstärkt wird. In diesemZusammenhang werden die Länder klare Investitionspläne benötigen, um Gesprächemit Geldgebern und Investoren zu führen.Pablo Vieira, globaler Direktor von NDC Partnership: "Die Landschaft derKlimafinanzierung ist komplex und zersplittert, was es für die Länder schwierigmacht, Zugang zu den verfügbaren Ressourcen zu erhalten und diese effektiv zunutzen. Um ihre Klimaziele in klare Pläne und bankfähige Projekte umzusetzen,müssen die Länder darauf vorbereitet sein, Finanzakteure strategischeinzubinden. Dies erfordert ein klares Verständnis dafür, wo Lücken im Wissen,in den Kapazitäten und in der Planung der nationalen Klimafinanzierung bestehen- und eine koordinierte Anstrengung, um diese Lücken zu schließen und den Zugangzu öffentlichen, privaten und gemischten Finanzierungen zu erschließen."Das CIPMF basiert auf der Prämisse, dass die Länder die gesamte Regierung,einschließlich der Planungs- und Finanzministerien, der nationalenEntwicklungsbanken, der Zentralbanken und des Privatsektors in Einklang bringenmüssen, um den Umfang, die Qualität und die Wirkung der verfügbaren Finanzmittelzu erhöhen. Mit diesem Instrument und der Unterstützung der die NDC Partnership