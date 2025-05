Yas Island feiert die Ankündigung des Disney-Themenpark-Resorts mit einer spektakulären Drohnenshow, beeindruckenden Lichtinstallationen, Live-Auftritten und einem grandiosen Feuerwerk

Diese glanzvolle Feier zog auch weltbekannte Persönlichkeiten wie Tyrese Gibson, Naomi Campbell, Nancy Ajram, Chiara Ferragni und Ed Westwick, Würdenträger, führende Vertreter der Unterhaltungsindustrie und Medienvertreter an, die alle zusammenkamen, um die Enthüllung dessen mitzuerleben, was ein bahnbrechendes Kapitel in der Geschichte Disneys und in der Entwicklung von Yas Island als globalem Unterhaltungsziel zu werden verspricht.

Vor der atemberaubenden Kulisse der Strandpromenade von Yas Island erstrahlte der Himmel in einer der größten Drohnen-Lichtshows, die jemals in der Region veranstaltet wurde, und versinnbildlichte den von beiden Marken verkörperten Sinn für Fantasie. Dieses neue Reisezielprojekt wird Disneys siebter Themenpark weltweit und der erste im Nahen Osten sein und Reisende aus dem Nahen Osten mit Afrika, Indien, Asien, Europa und darüber hinaus verbinden.

Zur Feier dieser Ankündigung wurden Wahrzeichen in den VAE, darunter der Burj Khalifa und der Hauptsitz von Aldar, mit einer spektakulären Lichtshow zum Leben erweckt, die von der Magie Disneys inspiriert war. Auch in Abu Dhabi wurden ikonische Gebäude blau beleuchtet und markierten damit den Beginn eines außergewöhnlichen Kapitels in der Unterhaltungs- und Tourismusbranche.

Das neue Resort verspricht eine nahtlose Verbindung zwischen Disneys legendären Geschichten und Attraktionen und der lebendigen Kultur, den beeindruckenden Küsten und der ikonischen Architektur Abu Dhabis. Das neue Resort wird vollständig von Miral entwickelt und gebaut. Disney und seine renommierten Imagineers werden die kreative Gestaltung und die operative Leitung übernehmen, um ein Erlebnis von Weltklasse zu bieten.

Die Ankündigung dieser Feierlichkeiten markiert nicht nur einen wichtigen Meilenstein für Miral und Disney, sondern festigt auch die Position von Yas Island als globaler Knotenpunkt für Unterhaltung, Tourismus und Freizeit.

Einzelheiten zum neuen Resort werden im Laufe des Projekts bekannt gegeben.

