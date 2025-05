Sungrow FPV stellt neue schwimmende PV-Systemlösungen auf der Intersolar Europe vor

HEFEI, China, 9. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Am 7. Mai wurde die Messe Intersolar Europe in München, Deutschland, feierlich eröffnet, wobei Sungrow FPV mit der Vorstellung seiner neuen schwimmenden Solarsystemlösungen für Aufsehen sorgte und bedeutende technologische Durchbrüche im Bereich der schwimmenden Solarsysteme präsentierte.

Die Kernanforderungen des europäischen Marktes an schwimmende Solaranlagen haben sich von der „Überprüfung der technischen Machbarkeit" zu „skalierbarer Wirtschaftlichkeit und ökologischen Synergien" entwickelt. Zu den besonderen Anforderungen gehören hohe Effizienz, Umweltverträglichkeit, vielseitige Kompatibilität in verschiedenen Szenarien und Anpassungsfähigkeit an extreme Klimabedingungen. Als Antwort darauf konzentriert sich das schwimmende Solarsystem SGF-TS30M auf vier wichtige Durchbrüche: