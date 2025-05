Digitalminister Wildberger ist in CDU eingetreten

Profi2000 schrieb 27.02.25, 16:29

Eintrittskarte gleich Fahrausweis im VRR Gebiet, da ich aus einem anderen Gebiet komme das "einfachweiter Ticket NRW" gekauft (8,20€) und ab nach Essen. Durch die üblichen DB Verspätungen ca. 35 Min. zu spät da und leider auch eine Haltstelle zu früh ausgestiegen (mein Fehler), daher noch ca. 600m Fußweg. Der Bereich um die Gruga-Hallen ist riesig groß. Gescannt im Eingangsbereich und 3 Chips erhalten -> 1.Frühstück 2. Mittag 3. Präsent

Die ersten zwei Dinge habe ich begriffen, das Präsent im Wert von ca. 40€ habe ich leider vergessen abzuholen, habe da was mißverstanden bzw. verwechselt.

Dann mit Rolltreppe hoch gefahren, vor dem Eingang großer Bereich für Essen und Trinken, Produktstände von Ceconomy und Werbestände von De´Longhi mit Kaffeeverkostung. Im Vorbereich waren auch viele Bildschirme und Lautsprecher. Schätze jetzt mal grob das 200-300 Aktionäre da waren.

Die HV wurde ja anfangs (VV + ARV) im Internet übertragen. Ansonsten hat mir die HV gut gefallen, u.a. weil auch nicht so groß wie die HV bei z.B. Telekom oder Deutsche Post/DHL.

DSW und SDK stellten recht sinnvolle Fragen, zu JD.com wollte der Vorstand aber keinen Kommentar abgeben. Ceconomy hat noch eine kleine Beteiligung an der Metro.

Jürgen klopp ist Markenbotschafter für mindestens 2 Jahre, Erfolg wird wohl gemessen. Es wird versucht ihn mal zu einer HV zu bekommen.

Der Vorstand um Karsten Wildberger scheint auf einem guten Weg zu sein, Dividende gibt es vermutlich erst wieder für das Jahr 2026. Aktuell steht erstmal Wachstum im Vordergrund. Der Aufsichtsrat wird von Th. Dannenfeldt (Ex-Telekom CFO) gut geführt, macht zumindest den Eindruck. Ich bin erstmal positiv gestimmt und werde die Aktien natürlich weiter halten, denke da geht noch einiges, trotz Amazon und Co., Ceconomy ist weiter Marktführer in Deutschland. Ach ja, was ich bis gestern garnicht wußte ist das es bei Saturn und Media Markt auch "Refurbished" gibt -> generalüberholte Elektrogeräte. Bei Laptops und Druckern finde ich das gar nicht schlecht. Das mit dem Lieferservice scheint auch gut zu laufen, habe ich selbst bereits genutzt, gegen geringes Aufgeld oder manchmal sogar Inklusive.