Hälfte der High-Tech-Chips soll aus den USA kommen

audo schrieb gestern 12:02

Intels US-Geschäft könnte in der Zollära einen Vorteil bieten



Chosun Biz weist darauf hin, dass Intel unter den führenden Gießereien die meisten Fabriken in den USA betreibt, was dem Unternehmen einen potenziellen Vorteil bei der Minderung zollbedingter Risiken bietet. Das Unternehmen investiert derzeit über 32 Milliarden US-Dollar in den Bau zweier hochmoderner Fabriken in Arizona und erweitert seine Advanced-Packaging-Anlagen in New Mexico. In Oregon treibt Intel zudem den Bau eines neuen 300-mm-Logik- und Gießereiwerks voran. In Ohio hat das Unternehmen 28 Milliarden US-Dollar für den Bau zweier weiterer Fabriken zugesagt. Aufgrund von Terminverzögerungen wird der Betrieb nun voraussichtlich zwischen 2030 und 2032 aufgenommen.