Nach AppLovin zündet jetzt auch The Trade Desk den Nachbrenner!

The Trade Desk übertrifft Erwartungen

Ähnliches ist am Freitag auch von The Trade Desk zu erwarten. Das Unternehmen, das als eines der ersten auf KI-gestützte Automatisierung von Datenprozessen gesetzt hat, konnte am Donnerstagabend mit seinem Quartalsbericht überzeugen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 25,4 Prozent auf 616,0 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um knapp 41 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Auch der Gewinn fiel höher aus, als Prognosen hatten erwarten lassen: Statt 0,21 US-Dollar konnte The Trade Desk einen bereinigten Ertrag pro Aktie von 0,33 US-Dollar präsentieren.

Hohe Kundenbindung stärkt Ertragsbasis

Insgesamt erzielte der Konzern einen Nettogewinn in Höhe von 51 Millionen US-Dollar gegenüber 32 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Das entspricht einem Gewinnwachstum von 54 Prozent. Der nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) ermittelte Gewinn pro Aktie lag somit bei 0,10 US-Dollar.

Den anhaltenden Erfolg führte das Management in Pressemitteilung und Bilanzkonferenz auf eine hohe Kundenbindung zurück. 95 Prozent aller Kunden sind dem Unternehmen im ersten Quartal erhalten geblieben. Was für hohe wiederkehrende Erlöse sorgte.

KI soll weiter für Wachstum sorgen

Für das kommende Quartal stellte CEO und Unternehmensgründer Jeff Green einen Umsatz in Höhe von 682 Millionen US-Dollar in Aussicht, was knapp über den Analystenerwartungen lag. Das bereinigte EBITDA soll mit 259 Millionen US-Dollar deutlich über dem Niveau der vergangenen drei Monate (208 Millionen US-Dollar) liegen.

Die nächste Phase des Unternehmenswachstums soll mithilfe der KI-Plattform Kokai gelingen. Nach Aussage von The Trade Desk gelingen mit dieser "signifikante Kosteneffizienzen". Green bezifferte die Effekte auf um 24 Prozent niedrigere Konversions- und um 20 Prozent geringere Transaktionskosten von Budgets der Werbetreibenden.

Zweistellige Kursgewinne zu erwarten

Zwar sprach Green in der Konferenz von einem "extrem heraufordernden" Umfeld, die von The Trade Desk vorgelegten Zahlen bewiesen aber, dass das Unternehmen gut gerüstet und widerstandsfähig ist. Dementsprechend griffen Anlegerinnen und Anleger in der Nachbörse beherzt zu und sorgten für ein Kursplus von rund 11 Prozent.

Zwischenzeitlich konnte sich die Aktie sogar auf über 70 US-Dollar steigern. Sollte das vor dem Wochenende im regulären Handel gelingen, wäre das der höchste Stand seit Anfang März und gleichbedeutend mit dem nachhaltigen Sprung über die 50-Tage-Linie, der ein erstes prozyklisches Kaufsignal ist.

Fazit: Da dürfte noch mehr drin sein!

Die Dienstleistungen von Werbetechnologieunternehmen sind und bleiben gefragt – auch in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld. Das haben sowohl die von AppLovin als auch die von The Trade Desk vorgelegten Zahlen bewiesen. The Trade Desk überzeugt dabei mit einer anhaltend hohen Ertragsstärke. Trotz hoher Aktienvergütungen gelingt auch ohne Bereinigungen eine fast zweistellige Nettomarge.

Das zweistellig zu erwartende Kursplus am Freitag lässt die Bewertung der Aktie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 von 37 bis 38 klettern. Das ist zugegeben nicht günstig, das historische Bewertungsmittel lag in den vergangenen 5 Jahren allerdings bei 84, während für AppLovin KGV von 44 fällig wird. The Trade Desk könnte nach dem technischen Kaufsignal also auch aus fundamentalen Gründen weiter zulegen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion