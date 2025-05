Ringmetall: Weiter im Expansionsmodus

Nach Darstellung von SMC-Research musste Ringmetall wegen des anhaltend schwierigen konjunkturellen Umfelds im ersten Quartal Margeneinbußen hinnehmen, der Umsatz ist aber dank durchgeführter Zukäufe gewachsen. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet auf Basis einer ausgeprägten Cashflow-Stärke eine Fortsetzung der Expansion, die sich umso positiver in den Zahlen niederschlagen sollte, je besser sich das Umfeld entwickelt.

Die konjunkturellen Rahmenbedingungen seien laut SMC-Research für Ringmetall im letzten Jahr schwierig gewesen, was sich letztlich in einem Umsatzrückgang um 3,7 Prozent auf 174,9 Mio. Euro niedergeschlagen habe. Das EBITDA (+23,9 Prozent auf 23,7 Mio. Euro) und das Nettoergebnis nach Anteilen Dritter (+82,2 Prozent auf 10,6 Mio. Euro) seien dennoch stark gestiegen, was teilweise auf Effizienzverbesserungen zurückzuführen sei, vor allem aber durch den Wegfall eines negativen Sondereffekts aus 2023 (damals -4,6 Mio. Euro aus Entkonsolidierungen) und die Verbuchung eines positiven Einmaleffekts in 2024 (+1,3 Mio. Euro aus Bargain Purchases) ermöglicht worden seien.