Nordic Bioscience kündigt an, dass PRO-C3 von Roche Diagnostics auf cobas Analysegeräten eingeführt wird

Die Wissenschaftler von Nordic Bioscience haben in den letzten 10 Jahren mehr als 250 wissenschaftliche Arbeiten zu PRO-C3 veröffentlicht und sind damit führend in der Forschung zu PRO-C3 und fibrotischen Erkrankungen.

PRO-C3 ist der erste der Nordic Bioscience-Biomarker aus unserem Fibrose-Panel, der die CE-Zulassung erhalten hat. 40 % der Todesfälle in der westlichen Welt werden mit Veränderungen von Organen wie der Leber in Verbindung gebracht, und wir liefern die Instrumente, um dies zu quantifizieren. Dies sind die Instrumente der modernen klinischen Chemie.

„Der Elecsys PRO-C3-Test ist der erste Test, der aus der Zusammenarbeit zwischen Nordic Bioscience und Roche Diagnostics hervorgegangen ist. Wir sind stolz darauf, dass unsere Technologie weltweit verfügbar wird, um für Patienten etwas zu bewirken", sagte Morten Karsdal, Geschäftsführer von Nordic Bioscience.

Informationen zu PRO-C3

PRO-C3 wurde von Nordic Bioscience erfunden und war bisher als Dienstleistung erhältlich, die im Labor von Nordic Bioscience in Dänemark unter Verwendung des nordicPRO-C3 Tests durchgeführt wurde. Der Elecsys PRO-C3-Test wurde im Rahmen einer Lizenzvereinbarung zwischen Nordic Bioscience und Roche Diagnostics entwickelt. Weitere Informationen, einschließlich wissenschaftlicher Informationen über PRO-C3, finden Sie unter https://www.nordicbioscience.com/technology/biomarkers/pro-c3-nordicpro-c3

Informationen zu Nordic Bioscience

Nordic Bioscience ist ein dänisches Biomarker-Unternehmen mit Hauptsitz in Herlev, Dänemark. Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung von Biomarkern unter Verwendung unserer einzigartigen Neoepitop-Technologie. Wir kombinieren unsere Expertise in der Biomarker-Entwicklung mit präklinischer und klinischer Forschung. Dadurch können wir Biomarker entwickeln, die eine schnelle und objektive Entscheidungsfindung für die Auswahl von Zusammensetzungen und Entwicklung in klinischen Studien bieten und gleichzeitig einen Nutzen für Patienten in einer diagnostischen Situation haben. Für weitere Informationen zu Nordic Bioscience besuchen Sie uns unter https://www.nordicbioscience.com

