Negative Faktoren zum Teil eingepreist!

Die neuen KI-Chatsysteme wie ChatGPT sind im Begriff, die Dominanz der Suchmaschine von Google zu brechen. Noch ist die Suchmaschine die sogenannte Cashcow für den Google-Mutterkonzern Alphabet. Doch Mitbewerber Apple meldete jüngst einen Rückgang bei der Google-Suche in seinem Browser Safari. Weiters will der iPhone-Konzern künftig eine neue KI-Suche zusätzlich zu Google in seinen Webbrowser Safari integrieren. Das Alphabet-Papier ging daraufhin vorgestern mit einem Minus von 7,51 Prozent aus dem US-Handel. Diese Nachricht und die Wettbewerbsklage der US-Regierung gegen Google lasten schwer auf dem Kurs von Alphabet. Für einen steigenden Kurs spricht, dass die Aktie wiederum in den vergangenen Wochen beträchtlich an Wert verloren hat und mit der eigenen KI namens Gemini seine Suchanfragen ergänzen will.

