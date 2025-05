Inspiration Energy beantragt eine Bohrgenehmigung für das Goldprojekt Rottenstone North

Das Projekt von Inspiration liegt direkt nordwestlich neben dem Goldprojekt Rottenstone SW von Ramp Metals Inc. (TSX-V: RAMP) (Abbildung 1). Ramp Metals Inc. hat in seinem Entdeckungsbohrloch Ranger-01 mehrere Goldzonen durchteuft, wie etwa 7,5 Meter mit 73,55 g/t Au und 19,50 g/t Ag ab einer Tiefe von 227 Meter, einschließlich 1,5 Meter mit 182 g/t Au und 60,8 g/t Ag ab 230,0 Metern (siehe Pressemeldung von Ramp Metals vom 17. Juni 2024). Im Dezember 2024 konnte Ramp Metals Inc. weitere ermutigende Neuigkeiten mitteilen: Im Bereich seiner Entdeckung wurden neue Zielzonen entdeckt. Eine dieser neuen Zonen, das Ziel Rush, grenzt unmittelbar an das Projekt von Inspiration. Das Management von Inspiration weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe des Grundbesitzes von Inspiration nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer ähnlichen Mineralisierung auf den Konzessionen des Unternehmens hinweisen.

Das Projekt befindet sich innerhalb der Rottenstone Domain, einem regionalen in Nordost-Südwest-Richtung verlaufenden geologischen Korridor, der auch die ehemalige Nickel-Kupfer-Platingruppenelemente-Gold-Mine Rottenstone (Ni-Cu-PGE-Au) beherbergt. Die Mine Rottenstone produzierte von 1965 bis 1968 etwa 26.057 Tonnen hochgradiges Material mit 3,28 % Ni, 1,83 % Cu und 9,63 g/t Pt+Pd+Au (Saskatchewan Mineral Deposits Index #09587).

„Dies ist ein bedeutender Schritt für Inspiration und ein Signal, dass wir bereit sind, das Wachstum des Unternehmens ins Visier zu nehmen“, so Charles Desjardins, CEO von Inspiration. „Die neuen Ziele, die Ramp Metals in unmittelbarer Nähe unseres Projekts entdeckt hat, verheißen Gutes für unsere bevorstehenden Bohrprogramme, die wir nach Erteilung der beantragten Bohrgenehmigungen in Angriff nehmen werden. Dieses Goldprojekt befindet sich an der richtigen Stelle in Saskatchewan, einer der wirtschafts- und bergbaufreundlichsten Regionen der Welt. Wir freuen uns darauf, mit Bohrgeräten und Personal in das Projekt zurückzukehren, insbesondere angesichts dieser neuen Entdeckung direkt an unserer Grenze. Nach dem Abschluss von zwei Finanzierungen wird das Unternehmen noch in diesem Monat mit den Arbeits- und Marketingprogrammen beginnen. Inspiration stehen sehr aufregende Zeiten bevor.“