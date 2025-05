Bitcoin knackt 100.000 Dollar – Rallye katapultiert MicroStrategy auf Jahreshoch

Grund für den Kurssprung ist die enge Bindung an Bitcoin. Das Unternehmen, das unter dem Namen Strategy firmiert, hat in diesem Jahr 107.980 Bitcoins für rund 10,11 Milliarden US-Dollar erworben – zum Durchschnittspreis von 93.618 US-Dollar je Coin. Beim aktuellen Kurs von rund 103.000 US-Dollar ergibt sich ein Buchgewinn von über 838 Millionen US-Dollar. Insgesamt hält MicroStrategy nach eigenen Angaben vom 5. Mai 555.450 Bitcoins mit einem Einstandspreis von rund 68.550 US-Dollar. Der Gesamtwert liegt nun bei über 56 Milliarden US-Dollar – fast 48 Prozent mehr als investiert.

Die Aktie von MicroStrategy hat am Donnerstag ein neues Hoch für 2025 erreicht, nachdem Bitcoin zum ersten Mal seit Februar wieder die psychologisch wichtige 100.000-Dollar-Marke überschritten hat. Das Papier legte um 5,6 Prozent auf 414,38 US-Dollar zu – der höchste Schlusskurs seit November 2024. Seit dem Tief am 8. April ist die Aktie damit um 76 Prozent gestiegen.

"Der erneute Sprung von Bitcoin über die sechsstellige Marke erfolgt vor dem Hintergrund einer allgemeinen Risikobereitschaft an den globalen Märkten", sagte Thomas Perfumo, Global Economist bei Kraken. Auch José Torres von Interactive Brokers erklärte: "Die Anleger sehen endlich Licht am Ende des Trump-Trade-Tunnels und sind nun bereit, sich auf die Wachstumsaspekte der Politik von Trump zu konzentrieren."

Neben der allgemeinen Risikofreude sorgten auch politische Signale für Rückenwind. So wurden neue Bitcoin-Gesetze in Arizona und New Hampshire unterzeichnet, was nach Ansicht von Marktbeobachtern wie Alexander Blume von Two Prime den Optimismus weiter befeuerte.

Obwohl MicroStrategy offiziell ein Softwareunternehmen ist, verhält sich die Aktie zunehmend wie ein Bitcoin-Proxy. Der Korrelationskoeffizient mit der Kryptowährung liegt seit Ende 2020 bei 0,92. Technisch sehen Analysten für die größte Kryptowährung der Welt weiteres Potenzial: Laut Tyler Richey von Sevens Report liegt der nächste Widerstand bei 106.500 US-Dollar – ein neues Allzeithoch wäre dann in Reichweite.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

