Krones bekräftigt nach Umsatz- und Ergebnisplus Prognose

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Krones ist mit kräftigen Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Die Märkte des Unternehmens seien weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen und die Investitionsbereitschaft der Kunden weiterhin robust, teilte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen am Freitag in Neutraubling mit. An der Prognose für das laufende Jahr hält Krones trotz des schwierigen Umfeldes und der sich durch den Zollkonflikt eintrübenden Konjunkturaussichten fest.

Die im MDax notierte Aktie kletterte zu Handelsbeginn um fast drei Prozent. Die Krones-Papiere haben sich seit dem Zolltief von Anfang April bereits um mehr als ein Drittel verteuert.