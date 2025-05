Intelligentere Energie für jedes Haus

MÜNCHEN, 9. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Zendure, ein führender EnergyTech-Innovator in der Solarbranche, ist bereit, das Energiemanagement für Privathaushalte mit der Einführung seines KI-gestützen Home Energy Management Systems (HEMS) ZENKI auf der Intersolar Europe 2025 (7. bis 9. Mai) zu revolutionieren. Das Unternehmen präsentiert seine Lösungen in Halle C2, Stand 259.

Revolutionierung der Energieeffizienz von Haushalten durch KI

ZENKI, die zentrale KI-Technologie des fortschrittlichen HEMS von Zendure, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Energieeffizienz von Haushalten dar. Als intelligente Plattform für Energieprognosen, -planung und -optimierung nutzt ZENKI hochentwickelte KI-Algorithmen, um die Energieerzeugung, -speicherung und den Energieverbrauch dynamisch zu verwalten und Anwendern so Einsparungen von bis zu 42 % zu ermöglichen. Durch den Echtzeit-Zugriff auf dynamische Preise von über 700 Stromanbietern in 32 europäischen Märkten können Nutzer ihren Energieverbrauch mithilfe des Auto-Modus, des Expertenmodus und des ZENKI-Modus optimieren.

Neben Kosteneinsparungen bietet ZENKI KI-gestützte Prognosen und liefert rund um die Uhr Echtzeitvorhersagen zur Solarstromerzeugung, zum Energiebedarf der Haushalte und zur Batterieleistung. Durch die detaillierte Analyse historischer Daten, Wetterbedingungen und des Nutzerverhaltens ermöglicht ZENKI Haushalten, ihren Energieverbrauch zu optimieren, Verschwendung zu reduzieren und eine stabile Stromversorgung sicherzustellen.

Intelligente Zeitplanung und nahtlose Energiespeicherung

Die intelligente Zeitplanung von ZENKI nutzt intelligente Stromzähler und Zählerableser, um Energiespeicher effizient zu laden und zu entladen und so ganze Häuser mit Strom zu versorgen. Mit sechs erweiterbaren Speichereinheiten mit 7200 W MPPT-Eingangsleistung bietet ZENKI unübertroffene Kapazität und Flexibilität, unterstützt durch verschlüsselte Datensicherheit und nahtlose lokale/Cloud-basierte Leistung für eine schnelle Anpassung.

Stärkung der Haushalte durch Nachhaltigkeit

Das Engagement von Zendure für Nachhaltigkeit und intelligente Innovation erstreckt sich auch auf SolarFlow 800 Pro und SolarFlow 2400 AC, die die KI-Technologie von ZENKI für präzise Echtzeitanpassungen (<3 Sekunden, 1 W Genauigkeit) integrieren und so eine größere Netzunabhängigkeit und nachhaltige Energienutzung gewährleisten.

„Die Intersolar Europe ist die ideale Plattform, um die Energiewende zu gestalten", erklärt Bryan Liu, Geschäftsführer von Zendure. „Mit unseren KI-gestützten Lösungen befähigen wir Haushalte, Energieautarkie und Nachhaltigkeit zu verwirklichen."

Informationen zu Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist ein führender Innovator im Bereich der Solarenergie-Technologie mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area in China, Japan und Deutschland. Die Mission von Zendure ist es, durch die Weiterentwicklung der neuesten Energietechnologie zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte bereitzustellen. Das revolutionäre Balkon-Energiespeichersystem SolarFlow wandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und belastbare Energiequelle für den Alltag um.

