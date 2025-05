Donald Trump hat gestern dazu aufgefordert, US-Aktien zu kaufen - weil die Wirtschaft in den USA so ungeheuerlich boomen werde, so der US-Präsident. Gestern dann ein Bericht, wonach Trump die Zölle gegen China auf 50% senken könnte als Zeichen des guten Willens. Aber während die Aufforderung von Trump, Aktien zu kaufen, direkt zu steigenden Kursen führte, war das bei der China-50%-Zölle-Meldung eher nicht der Fall: die US-Indizes nach der Rally dann zum Handelsende wieder schwächer mit der Bildung eines Dojis (zeigt Unsicherheit an). Das deutet auf eine starke Bewegung hin in sehr naher Zukunft - auch am Anleihemarkt zeigen sich derartige Hinweise (Bollinger Bänder bei den Renditen vieler US-Anleihen). Der Trump-Deal mit UK zeigte vor allem eines: 10% sind die Untergrenze, es kann nur höher werden bei den Zöllen für andere Länder. Im Video einige Fakten-Checks über Fake und Realität..

Hinweise aus Video:

1. Trump-Team strebt Senkung der Zölle in China-Gesprächen an

2. Wie China-Exporte dank Handelskrieg einbrechen – harte Daten

Das Video "Trump vor China-Gesprächen: Kauft Aktien - große Bewegung voraus!" sehen Sie hier..