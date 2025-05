UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 72 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Rückkehr zum Volumenwachstum und das Aufwärtspotenzial beim Barmittelzufluss (Free Cashflow) dürften nach einem überraschend guten Jahresauftakt die nächsten Kurstreiber für den Brauereikonzern im zweiten Quartal sein, schrieb Sanjeet Aujla in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet zudem im dritten Quartal mit einer Ausweitung der Aktienrückkäufe. Eine weitere Steigerung der Margen dürfte sich im zweiten Halbjahr aber als schwierig erweisen./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 02:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 59,70EUR auf Tradegate (09. Mai 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A