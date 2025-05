Die MedTech-Unternehmen Paxman und Dignitana kündigen den Zusammenschluss zu einem stärkeren, vereinten Unternehmen an

Huddersfield, England (ots/PRNewswire) - Der Zusammenschluss nutzt die führende

Position von Paxman im Bereich der Kopfhautkühlung und vereint die Stärken

beider Unternehmen, um Innovationen voranzutreiben und ihre globale Reichweite

zu erweitern, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo die Präsenz der

mechanisierten Kopfhautkühlung von 600 auf 900 Standorte steigen wird.



Das jüngste öffentliche Angebot von Paxman zur Übernahme seines Konkurrenten

Dignitana wurde angenommen , und stellt einen historischen Meilenstein für die

beiden Unternehmen dar, der den Beginn eines brandneuen Kapitels der

Zusammenarbeit zur Verbesserung des Nebenwirkungsmanagements für Krebspatienten

auf der ganzen Welt einläutet.





Paxman und Dignitana werden sich nun zusammenschließen und ein stärkeres,

einheitliches Unternehmen schaffen - Paxman AB. Dieser spannende Zusammenschluss

wird die Zusammenarbeit und die Verbindungen verbessern, neue Perspektiven und

Stärken austauschen und als ein Team zusammenarbeiten, um die Ergebnisse für die

Patienten zu verbessern.



Paxman und Dignitana sind seit vielen Jahren auf dem Gebiet des

Nebenwirkungsmanagements, insbesondere der Kopfhautkühlung, als klare

Marktführer tätig und verfolgen ähnliche, auf den Patienten ausgerichtete Ziele

und Visionen. Das vereinte Unternehmen hat sich verpflichtet, ein einheitliches

Serviceniveau mit größeren Ressourcen und verbesserten F&E-Kapazitäten durch

höhere Investitionen zu bieten.



Derzeit werden mit den Kopfhautkühlungsgeräten von Paxman und Dignitana nur 1 %

der in Frage kommenden Patienten behandelt. Dies bedeutet eine enorme

Wachstumschance, wobei eindeutige Synergien weitere Investitionen in

Marktexpansion sowie Forschung und Entwicklung ermöglichen. Die Kombination der

besten Elemente der beiden Unternehmen bringt nicht nur wirtschaftliche und

geografische Vorteile, sondern auch Vorteile für Kunden und Patienten.



Richard Paxman OBE, CEO von Paxman, meint dazu:



"Dieser Zusammenschluss markiert einen entscheidenden Punkt in der Geschichte

unserer beiden Unternehmen und den Beginn eines brandneuen Kapitels, in dem wir

uns zu einem stärkeren, vereinten Team zusammenschließen. Ich freue mich sehr

auf die Zusammenarbeit, die Verbindung und die Kombination der besten

Eigenschaften unserer beiden Organisationen mit neuen Perspektiven und

gemeinsamen Stärken auf unserem weiteren Weg.



Der Zusammenschluss bietet interessante Wachstumschancen und ermöglicht beiden

Unternehmen weitere Investitionen in die Marktexpansion und Forschung und

Entwicklung. Die Verschmelzung der besten Teile von Paxman und Dignitana bringt

nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch Vorteile für die Kunden und

letztlich natürlich für unsere Patienten."



Eine der wichtigsten Prioritäten ist nach wie vor, sich in der Landschaft der

Versicherungserstattungen in den Vereinigten Staaten zurechtzufinden.Der

unbestreitbare Synergieeffekt wird Paxman in die Lage versetzen, die sich

entwickelnde US-Kostenerstattungslandschaft mit größerer Flexibilität und Stärke

zu steuern und umzugestalten und den gerechten Zugang der Patienten zu dieser

Behandlung zu erweitern.



Der Zusammenschluss schafft günstige Voraussetzungen für die Einführung des

Paxman-Geräts, das speziell zur Vorbeugung der Chemotherapy-Induced Peripheral

Neuropathy (CIPN) bei Krebspatienten entwickelt wurde. Da wir uns der

Kommerzialisierung im zweiten Quartal 2026 nähern, stellt der dringende und

weitgehend ungedeckte klinische Bedarf an einer wirksamen CIPN-Prävention eine

bedeutende Chance dar, die Lebensqualität der Patienten weltweit zu verbessern.

In Vorbereitung auf die geplante Produkteinführung in der zweiten Jahreshälfte

2026 wird die Erweiterung unseres US-Teams die operativen Kapazitäten erhöhen

und unsere Präsenz in diesem wichtigen Markt stärken.



