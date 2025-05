Commerzbank überrascht mit Gewinnsprung - Aktie auf Jahreshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat während ihres Abwehrkampfs gegen die Unicredit einen überraschend starken Jahresstart hingelegt. 834 Millionen Euro Gewinn bedeuteten das beste Quartalsergebnis seit Anfang 2011, wie das Frankfurter Geldhaus am Freitag mitteilte. Das war auch deutlich mehr als von Analysten gedacht. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Vor allem das Interesse der italienischen Großbank Unicredit an einer Übernahme trieb den Aktienkurs des Frankfurter Geldhauses in den vergangenen Monaten nach oben. Die Commerzbank wehrt sich indes gegen eine Übernahme. Konzernchefin Bettina Orlopp will die Rendite in den kommenden Jahren weiter nach oben treiben. Dies soll das Institut so attraktiv für seine Aktionäre machen, dass sie ihre Anteile nicht an die Unicredit verkaufen.

Im ersten Quartal lief das Geschäft der Commerzbank jedenfalls besser als gedacht. Die gesamten Erträge stiegen im Jahresvergleich um knapp zwölf Prozent auf fast 3,1 Milliarden Euro und übertrafen die Erwartungen von Analysten. Zwar sank der Zinsüberschuss wegen der gesunkenen Leitzinsen um auf knapp 2,1 Milliarden Euro, doch ein gestiegener Provisionsüberschuss glich den Rückgang aus.

Die höheren Einnahmen aus dem Tagesgeschäft halfen der Bank, Belastungen durch den Abbau Tausender Stellen und gestiegene Personalkosten wettzumachen. Unter dem Strich stieg der Gewinn im Jahresvergleich um knapp zwölf Prozent.

Für das Gesamtjahr peilt Orlopp weiterhin einen Gewinn von rund 2,4 Milliarden Euro an. Rechnet man die Sonderbelastungen aus dem angekündigten Stellenabbau heraus, sollen es 2,8 Milliarden Euro werden. Im Gesamtjahr 2024 hatte die Commerzbank einen Rekordgewinn von knapp 2,7 Milliarden Euro erzielt. Für das Jahr 2028 hat sich Orlopp einen weiteren Anstieg auf 4,2 Milliarden vorgenommen.

Um dies zu erreichen, streicht die Bank bis Ende 2027 etwa 3.900 Vollzeitstellen, 3.300 davon in Deutschland. Weil zugleich bei der polnischen Tochter mBank und an Niedriglohnstandorten in Asien Stellen geschaffen werden, soll der Personalbestand im Konzern weitgehend konstant bei weltweit 36.700 Vollzeitkräften bleiben.

Derweil versucht die Commerzbank, sinkende Zinseinnahmen vermehrt mit höheren Erträgen aus Provisionen und Gebühren auszugleichen. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand nun mit einem Zinsüberschuss von rund 7,8 Milliarden Euro und liegt damit in der Mitte der im Februar genannten Zielspanne. Analysten hatten jedoch zuletzt schon mit fast 8 Milliarden Euro gerechnet. Der Provisionsüberschuss soll nach Orlopps Plänen im Vergleich zu 2024 weiterhin um sieben Prozent steigen.

Der Abwehrkampf gegen die Unicredit geht unterdessen weiter. Die Großbank aus Mailand hatte im September den Teilausstieg des Bundes bei der seit der Finanzkrise 2008/2009 teilverstaatlichten Commerzbank genutzt und war im großen Stil bei Deutschlands zweitgrößter Privatbank eingestiegen. Unicredit-Chef Andrea Orcel wirbt seit Monaten dafür, die Commerzbank zu einem Teil des italienischen Finanzkonzerns zu machen.

Ob die Übernahme tatsächlich kommt, ist allerdings ungewiss: Sowohl die Commerzbank-Spitze als die Arbeitnehmervertreter wehren sich vehement gegen das aus ihrer Sicht "feindliche" Ansinnen Orcels. Der Bund hält zudem noch etwas mehr als zwölf Prozent an der Commerzbank. Orlopp sagte nun in einer Telefonkonferenz mit Analysten, es gebe zum Thema Unicredit nichts Neues. Die Commerzbank fokussiere sich auf ihre "Stand-alone-Strategie".

Bei der Commerzbank-Hauptversammlung am kommenden Donnerstag (15. Mai) in Wiesbaden wollen der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft Verdi ihren Protest gegen eine Übernahme untermauern./stw/ben/men/jha/

